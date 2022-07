Copa Libertadores: Talleres le ganó a Colón y pasó a cuartos de final

miércoles, 6 de julio de 2022 22:43

Talleres de Córdoba puso todo su temple y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, al vencer a Colón como visitante por 2 a 0, en un partido disputado esta noche en la ciudad de Santa Fe. Federico Girotti abrió el marcador, a los 2 minutos del segundo tiempo, y en el cierre del cotejo, Angelo Martino estiró la ventaja para el elenco cordobés, sobre los 45.

En cuartos de final el elenco cordobés se enfrentará al ganador de la serie entre River y Vélez. El equipo cordobés salió decidido a ganar y así lo hizo, no podía especular porque el empate en el partido de ida así se lo imponía. Y desde el primer momento se fue encima de su rival, que tardó en reaccionar.

Antes de los cinco minutos Girotti, de gran actuación, avisó con un cabezazo que sacó Chicco, otra de las figuras del encuentro, y gran responsable de evitar una caída más amplia del equipo local. Talleres no solo tuvo coraje para atacar, sino también para defenderse, desde allí empezó a plantear su postura, con Esquivel criterioso para manejar el balón y la presencia amenazante de Girotti.

Colón, por su parte, solo podía tirar largos pelotazos, en busca de Ávila, o intentaba con algún remate desde afuera, como uno de Meza, que se fue alto, pero la pasaba mal porque su rival jugaba mejor. El equipo visitante estuvo cerca de anotar con un cabezazo de Franco, también con otro tiro de Esquivel, apenas alto, y parecía que podía desequilibrar en cualquier momento, mientras Colón no podía salir de su letargo.

Recién al comienzo del segundo tiempo Talleres encontró el premio que merecía, tras una subida de Godoy por su lateral, éste habilitó a Girotti, quien convirtió con un violento tiro cruzado. Enseguida, el goleador de Talleres tuvo otra chance con un cabezazo, apenas desviado, y luego el mismo atacante desperdició otra chance mano a mano con Chicco.

Al promediar la parte complementaria, Falcioni se jugó el resto con el ingreso de Farías, pero la estrella de Colón estuvo apagada; de todas maneras, el local empujó con el aliento de su público mientras pasaba el tiempo y se diluían sus chances. En cada contragolpe, Talleres lastimaba: el colombiano Valoyes -recién ingresado- se perdió el segundo, pero en el último ataque el visitante no perdonó: Martino recibió un pase cruzado y definió de zurda para sentenciar la serie y meter a su equipo entre los ocho mejores.



Síntesis:

Colón 0 – Talleres 2.

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Estadio: Colón.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Joaquín Novillo; Federico Lértora, Luis Rodríguez, Juan Alvarez, Cristian Bernardi; Rafael Delgado y Ramón Abila. DT: Julio Falcioni.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Christian Oliva, Rodrigo Villagra, Matías Godoy, Matías Esquivel; Alan Franco y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Goles en el segundo tiempo: 2m Girotti (T): 45m Martino (T).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Facundo Farías por Novillo (C); 15m Francisco Pizzini por Godoy (T) y Favio Álvarez por Esquivel (T); 20m Santiago Pierotti por J.Álvarez (C); 26m Angelo Martino por Franco (T); 35m Diego Valoyes por Girotti (T) y Diego Ortegoza por Oliva (T); 44m Lucas Acevedo por Delgado (C).