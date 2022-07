La confesión de Luis Suárez: "soy de Independiente como el Kun"

sábado, 30 de julio de 2022 17:49

Luego del bombazo mundial en el que el delantero Luis Suárez anunció su vuelta a Nacional de Uruguay tras 17 años, este sábado en una distendida charla junto a Sergio "Kun" Agüero en su stream de la final de la Community Shield confesó ser hincha de Independiente.

Todo comenzó cuando el Kun Agüero le comentó al uruguayo que hinchará por Nacional, siendo que el exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid continuará su carrera ahí.

Fue en ese momento cuando Suárez compartió una anécdota con Rodrigo De Paul, quien surgió de Racing -rival eterno del rojo- y confesó: "Yo con Rodri me peleaba, porque me decía 'la Academia, la Academia', pero yo le decía 'no, yo soy del Rojo, como el Kun".

Lo cierto es que, más allá de la humorada y la confesión, el atacante es hincha de Nacional, club al que retornará tras una larga carrera por el fútbol europeo.

Aunque un dato curioso es que hace un tiempo, el propio Suárez admitió que tenía simpatía por San Lorenzo: "Siempre dije que desde chico agarré la época que ganaba todo. Me llamaba la atención la época del Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli, Pipa Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba verlo. También estaba el Pampa Biaggio e imitaba al Beto Acosta. Lo mirábamos mucho en esa época".