Raúl Antuña: "hoy fue un golpe duro pero no nos tiene que afectar"

jueves, 28 de julio de 2022 18:17

Este jueves, San Martín enfrentó a su homónimo tucumano en el Hilario Sánchez y no logró mantener la buena racha como ganador de local. Los de Raúl Antuña cayeron 2 a 0 frente a los tucumanos y quedaron en el puesto 9 de la tabla.

"Sabíamos que era un partido muy complejo, el que se equivocaba perdía, nos equivocamos en un momento en el que no teníamos que hacerlo. Es una derrota que no esperábamos, no era lo que queríamos pero sabíamos que era un rival que está peleando arriba", dijo el director técnico a los micrófonos de Radio AM1020.

El "Purruco" Antuña aseguró que si bien en el primer tiempo el Verdinegro ofreció un buen partido, en los segundos 45 minutos llegó el gol de los rivales cuando San Martín comenzaba a acomodarse, y de ahí la victoria se complicó.

"Nos faltó crear muchas más situaciones que lo veníamos haciendo de local, estos son los encuentros cuando no hay que cometer errores. Todo lo que resta de acá en adelante es importante, nosotros aspirábamos a achicar la brecha", agregó sobre las intensiones del equipo de alcanzar la clasificación.