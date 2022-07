Newell's empató con Racing

sábado, 16 de julio de 2022 21:55

Newell's empató 0-0 con Racing Club, en un emotivo partido jugado esta noche en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario por la octava fecha, y ahora comparte la punta del torneo de la LPF con Argentinos Juniors y Atlético Tucumán.



El juvenil arquero local Franco Herrera, de 18 años, fue la figura de la cancha al salvar cinco veces su arco ante remates francos de Miranda y Chancalay, en el primer tiempo, y de Jonathan Goméz, Hauche y el ingresado Carbonero, en el complemento.



Racing dominó la pelota, jugó por abajo y asumió el protagonismo principal en la mayor parte del primer tiempo, pero cuando logró supremacía por los costados no consiguió definir las jugadas.



El dominio de Racing fue inversamente proporcional a sus llegadas, al extremo que apenas se acercó con un buen remate de Miranda que el juvenil arquero Herrera salvó a su izquierda, a los 17 minutos, y con un gran desborde de Chancalay por la derecha que volvió a sacar el golero, a quien le pegó en la cara, a los 43m.



Newell's fue la antiítesis porque eligió esperar bien parado en su campo con una línea de cinco defensores y dos volantes centrales más los tres delanteros y salir rápido en contraataque.



Y en comparación con la mayor posesión visitante, el local también llegó dos veces, con un buen remate apenas alto de Sordo, a los 15 minutos, y con un cabezazo de Lema a las manos de "Chila" Gómez, a los 33 minutos.



El árbitro Darío Herrera, de muy flojo primer tiempo, tuvo dos yerros que perjudicaron a Racing: a los 5 minutos amonestó a Copetti por una falta en la que cargó con el cuerpo a Lema y a los 34 minutos sólo amonestó al zaguero local Facundo Mansilla por una descalificadora plancha sobre el tobillo izquierdo de Mena, que incluso revisó en el VAR.



El arbitraje localista se reiteró en el complemento, cuando midió con otra vara las faltas de ambos equipos y amonestó casi exclusivamente a los jugadores visitantes.



El complemento fue otro partido porque Newell's se adelantó y Racing encontró espacios en el medio para jugar con Jonathan Gómez y Chancalay, como a los 4 minutos cuando ambos tocaron por la izquierda pero su centro rasante no fue conectado por Copetti por centímetros, solo debajo del arco y con el arquero vencido.



Hauche le robó muy bien la pelota a Julián Fernández en la salida y metió un zurdazo alto, que el golero local contuvo con solvencia, a los 19 minutos.



Gómez probó de frente a los 28 minutos y el arquero la sacó al córner, por arriba del travesaño.



Y a los 39 minutos tocaron bien por la izquierda el ingresado Cardona con Mena por la izquierda, cuyo centro fue peinado por Copetti, el también suplente Alcaraz habilitó a Carbonero y su remate fue bien atajado por el arquero, en el primer palo.



Newell's volvió a ser la contracara porque si bien se adelantó en el campo e intentó atacar no pateó un tiro al arco en todo el complemento.



En la próxima fecha, la novena, Newell's jugará el clásico con Rosario Central en el Gigante de Arroyito (jueves desde las 16.30) y Racing recibirá a Arsenal (martes a partir de las 19).



- Síntesis -



Newell's: Franco Herrera; Gustavo Velázquez, Cristian Lema y Facundo Mansilla; Armando Méndez, Juan Sforza, Julián Fernández y Martín Luciano; Ramiro Sordo, Juan Manuel García y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.



Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.



Cambios: en el primer tiempo, 19' Jonathan Galván por Sigali (R); en el segundo, 20' Johan Carbonero por Hauche (R) y Maximiliano Romero por Chancalay (R); 22' Fabián Ángel por Julián Fernández (N) y Genaro Rossi por Juan Manuel García (N); 32' Carlos Alcaraz por Miranda (R) y Edwin Cardona por Jonathan Gómez (R); 41´ Pablo Pérez por Sforza (N) y Marco Campagnaro por Luciano (N).



Amonestados: Copetti, Moreno, Emiliano Insúa y Mena (R) y Mansilla y Luciano (N).



Estadio: Newell's Old Boys.



Árbitro: Darío Herrera.