Superó una dura historia, se aferró al deporte y sueña con triunfar como jugador

domingo, 10 de julio de 2022 18:33

El dolor lo marcó desde muy joven, Facundo Ibáñez de 16 años, en enero del 2021 perdió a su abuelo por coronavirus y en julio del mismo año su madre murió por la misma enfermedad. Sin dudas, fue un golpe que lo marcó. Pero, gracias a sus hermanas Romina y Vilma el joven logró salir adelante y se aferró al deporte.

"Facu" comenzó con la pasión del deporte desde muy chico. Se inició en una escuelita de fútbol que estaba cerca de su casa y hoy juega en las inferiores del Club Atlético Unión como lateral derecho o volante. Para lucirse en la cancha, entrena toda la semana y los fines de semana juga.

"Mi mamá hizo un gran esfuerzo para que pudiera inscribirme en el club”, recordó Facundo a Diario La Provincia SJ quien reconoció que su sueño hoy pasa por crecer en el juego, lucirse en la cancha y, cuando sea más grande, llegar a Primera.

A Unión ingresó en el 2019, tras pedirle permiso a su mamá que siempre lo apoyó e impulsó en todo. Ella fue quien lo incentivó a no quedarse, luchar por sus sueños y por lo que le gusta. Por eso cuando ella ya no estuvo, no bajó los brazos y siguió en el camino del deporte, teniéndola siempre presente.

“Eso me ayudó a salir adelante, sueño con llegar a primera y poder triunfar en el deporte”, destacó el chico que hoy vive con sus 2 hermanas en una humilde casa de Villa Krause, Rawson, que se vio afectada por el terremoto de enero del 2021. Ellas son quien lo incentivan a no bajar los brazos y seguir siempre adelante con el fútbol.

En cada uno de los entrenamientos y partidos el joven logra sentirse completamente feliz, este es el cable a tierra que lo motiva a seguir luchando por sus sueños.

Romina y Vilma, sus hermanas, son los pilares fundamentales en la vida de Facundo. Ellas hacen un gran esfuerzo para que él siga con sus estudios y el deporte. “Es un niño muy bueno, su rutina es ir a la escuela y a los entrenamientos”, sostuvo Romina, quien hace un esfuerzo diario para salir adelante. Ella es madre de 2 niños y realiza cosas dulces para sumar un ingreso en su hogar.





Por su parte, Vilma, también es madre y lucha por el bienestar de su hermano. La mujer destacó la importancia de que salga la Ley Martina para que las familias puedan tener un sustento fijo para los gastos.

Facundo comprende el gran esfuerzo que hacen sus hermanas para sacarlo adelante, por esto el joven remarcó que desea terminar sus estudios y desea continuar con una carrera.