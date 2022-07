Con aires de buena racha, San Martín visita a Instituto de Córdoba

domingo, 10 de julio de 2022 15:00

Este domingo, San Martín visita a Instituto de Córdoba tras la goleada a Sacachispas, y con aires de buena racha, busca seguir sumando puntos.

El encuentro comenzó a las 15 en el estadio de Instituto y es arbitrado por Pablo Giménez. Pertenece a la fecha 23 de la Primera Nacional.

Fútbol profesional | Estos son los convocados por Raúl Antuña para el partido de mañana ante Instituto. El plantel ya se encuentra en la provincia de Córdoba.

Actualmente, el Verdinegro, dirigido por Raúl Antuna, está pagando un mal inicio de certamen con un triunfo en las primeras cinco jornadas. Si bien vienen de jugar partidos con buenos resultados, el Verdinegro tiene 35 puntos y lleva siete fechas sin derrotas, con cinco triunfos y dos empates.

Posiciones:

Belgrano 52 puntos; San Martín (T) 41; All Boys 39; Instituto y Brown (A) 38; Gimnasia (M) 36; San Martín SJ y Almagro 35; Independiente Rivadavia y Estudiantes RC 33; Dep. Riestra 32; Deportivo Madryn, Chacarita, Estudiantes BA y Brown PM 31; Chaco For Ever y Defensores de Belgrano 30; Agropecuario 29; Güemes y Dep. Maipú 28; Ferro 27; Gimnasia (J) y Quilmes 26; Alvarado y Dep. Morón 25; Nueva Chicago 24; Temperley 23; A. Brown, Mitre (SE), San Telmo y Atlanta 22; Sacachispas 21; Flandria y Tristán Suárez 20; Atlético Rafaela 19; Villa Dálmine 17; Santamarina 14.