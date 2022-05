Scaloni: "Messi es mucho mejor jugador ahora que antes"

lunes, 30 de mayo de 2022 20:23

Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi y destacó su progreso con el paso del tiempo. “Es mucho mejor jugador que antes, cuando se pasaba a todos y hacía lo que quería con la pelota. Ahora entiende más el juego”, afirmó el director técnico de la Selección Argentina al sitio oficial de la Copa América.

El entrenador que se prepara de cara al choque con Italia, el miércoles a las 15.45 en Wembley por la Finalissima que medirá a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, explicó que “la madurez es importante para cualquiera”. Además, agregó: “Es un chico inteligente que tiene más edad y experiencia”.



Con respecto al momento en el que se conocieron, Scaloni reconoció que no lo tiene tan presente. “Creo que fue en un partido entre Deportivo La Coruña y Barcelona, aunque quizá se dio después en la Selección Argentina. Como rival siempre lo sufrí y aprendí mucho. De compañero me llevé bien”, manifestó.



El técnico del combinado nacional recordó los comienzos de la Pulga en la Albiceleste y remarcó que “era joven y había que estarle cerca”. En tanto, se refirió a su forma de ser dentro del grupo y añadió: “Siempre fui una persona con llegada a todos mis compañeros y con él no fue la excepción”.

“Se quedaron fuera del Mundial por las cosas que tiene el fútbol, pero es una de las mejores del mundo y en Qatar sería candidata”, deslizó. En relación a lo que busca en el encuentro del miércoles, concluyó: “Para nosotros es una linda prueba, sobre todo pensando en lo que va a venir. Esperemos que salga bien".