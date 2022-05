Scaloni, sobre el Mundial: "me interesa jugar pero no a cualquier precio"

martes, 24 de mayo de 2022 14:40

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se refirió a la preparación del equipo antes del Mundial de Qatar 2022 y, aunque admitió que quiere disputar amistosos, no quiere que perjudiquen el descanso de los futbolistas.



En una entrevista con Canal 9 antes de viajar a España para preparar el partido del próximo 1 de junio contra Italia en Londres, el DT campeón de América habló de la preparación, el armado de la lista y la identificación del equipo con la gente.



Scaloni consideró que Italia será un "rival fuerte" y una buena medida pero lamentó que no sea "un buen momento" por el descanso de los futbolistas que juegan en Europa.



"No es un buen momento en cuanto a fechas, vienen jugadores bastante complicados, con vacaciones y algunos con lesión. Me gustaría que estén todos bien y eso no es posible", señaló el DT santafesino, que también aclaró su postura sobre los amistosos de preparación.



"Me interesa jugar (amistosos) pero no a cualquier precio. No me parece positivo pasar por tres continentes para ir a jugar un partido y quitarles 15 o 18 días de vacaciones a los jugadores", aseguró.



Argentina enfrentará a Italia el 1 de junio y está pendiente de confirmación otro encuentro contra Israel, en Haifa, para el 6.



En la ventana de septiembre, el equipo tiene como único compromiso agendado el partido pendiente de las Eliminatorias sudamericanas contra Brasil (fijado para el 22) pero desde la AFA ya realizaron la presentación en el TAS para apelar la decisión y anular la medida adoptada por la FIFA.



"Con este partido estamos bien y si hay un segundo me parece que sería lo ideal", comentó el DT.



En relación a la lista definitiva para Qatar, Scaloni explicó que trabaja sobre una base de 30/35 futbolistas y que después será recortada a los 26 que finalmente aprobaría la FIFA.



Sobre el final, Scaloni valoró la identificación que tiene el equipo con la gente y que los futbolistas que visten la "albiceleste" se "juegan la vida por la camiseta".



"El jugador argentino juega por el amor al escudo, a su familia y sus amigos. Siempre fue así. Ahora se magnifica mucho más pero uno lo palpa y se da cuenta. Si la gente supiera cuando se pierde cómo están ellos, los admirarían mucho más de lo que los quieren", completó.