Un arquero de la C marcó un gol de arco a arco y su equipo ganó el partido

sábado, 9 de abril de 2022 22:12

El arquero del Módena de la tercera división de Italia le dio el triunfo a su equipo con un gol de arco a arco, en el primer minuto de descuento, en una situación que se da pocas veces en el fútbol mundial.

Cuando se estaba por terminar el partido que el Módena empataba 1 a 1 con el Imolese Calcio 1919, el arquero Riccardo Gagno remató desde su campo y tras picar una vez en el área rival, el balón superó a la mala salida de su colega Gian María Rossi, para transformarse en gol.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE uD83EuDD2F

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ?? pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

"Todavía tengo que darme cuenta de lo que pasó. No sé cómo explicarlo, es una emoción indescriptible, todavía no puedo entender, todavía no me he dado cuenta pero estoy feliz. Apenas vi entrar la pelota me dije 'no me lo creo'. Unos minutos antes hubiera preferido parar el penal que me hicieron", indicó Gagno tras el cotejo correspondiente a la fecha 31 de la tercera división italiana.