Miadosqui: "Antuña es Dios en San Martín"

sábado, 9 de abril de 2022 19:01

Este sábado, San Martín logró dar vuelta la mala imagen que dejó la fecha pasada en su viaje a Buenos Aires y volvió a hacerse fuerte de local ante Temperley con un contundente 4 a 1. En este contexto, el presidente del club Jorge Miadosqui se refirió a la posible continuidad del DT.

"Nosotros no estamos buscando un técnico. Tenemos ofrecimientos de técnicos, pero no escuchamos nada. Pensamos que hay una alternativa y también sabemos la posición de los jugadores. Nos parece que hoy está claro. No nos está yendo tan mal. Fuimos a Almirante Brown y perdimos 1 a 0 cuando podríamos haber sacado un empate. El único accidente grave que tuvimos fue el partido anterior con Flandria pero volvemos a remontar y me parece que hay que darle una oportunidad de que esto siga", aseguró en diálogo con Radio La Voz.

"A los técnicos los saca y los pone la gente y nosotros respondemos a lo que la gente quiere. Creo que hoy la gente quiere que Antuña sea el técnico y que este cuerpo técnico siga y vemos una posibilidad. Ojalá que nos vaya bien. Por ahora el que coordina y el que hace todo en el club es Antuña, él es Dios en el club", sentenció.