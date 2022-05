River venció a Sarmiento, juntó "las tres G" y pasó a cuartos

sábado, 30 de abril de 2022 23:53

River Plate no se apiadó esta noche de Sarmiento, al que goleó por 7 a 0 en Junín por la 13ra fecha de la zona A de la Copa de la LPF, y logró el pase a cuartos de final.



Los de Núñez, al sumar 26 unidades y ubicado segundo en el grupo, se aseguró la clasificación porque los que vienen en la quinta posición, con 21, ya no lo podrán superar, entre ellos el propio Sarmiento, que quedó con pocas chances para lograr ese objetivo.



La amplia victoria riverplatense se concretó con el triplete de Julián Álvarez y sendas conversiones de Tomás Pochettino, Enzo Fernández, Esequiel Barco y Santiago Simón.



La última vez que River había convertido siete tantos fue el 18 de julio de 2018 por Copa Argentina a Central Norte de Salta.



En los instantes previos al encuentro de esta noche, las autoridades de Sarmiento le ofrecieron una distinción al delantero Jonathan Torres, que en las dos últimas temporadas que integra el equipo pasó a ser el goleador histórico con 28 conversiones, con las que superó a su antecesor José Raúl 'Toti' Iglesias, con 26, marcadas en las temporadas 1980-1981.



Con el marco del estadio colmado de simpatizantes juninenses, el conjunto local le imprimió intensidad a sus acciones desde el inicio en procura de ahogar la salida de River.



Sarmiento, con presión alta, generó varias aproximaciones peligrosas hacia el arco de Franco Armani.



Pero después del primer cuarto de hora, los dirigidos por Marcelo Gallardo pudieron salir de ese asedio para comenzar a equilibrar el desarrollo y generar su primera situación clara a través de un remate bajo del chileno Paulo Díaz, desde fuera del área, que provocó la estirada de Josué Ayala para desviarlo por la línea de fondo (18 min).



Cuando la defensa local se ordenó para controlar el embate adversario, Tomás Pochettino desequilibró con una hábil maniobra para desbordar por derecha y enviar un centro atrás que lo empalmó Enzo Fernández para exigir otra intervención de Ayala (26 min).



Lo que al principio impresionaba que iba a ser un cotejo complicado para los de la banda roja de a poco lo fue volcando a su favor tanto que en menos de dos minutos alcanzó una doble ventaja ante un rival, que se desorganizó ante la mayor capacidad del elenco porteño.



Así fue que ante lo difícil que se le presentaba ingresar al área del 'Verde', River insistió con los tiros desde fuera del área para concretar la apertura por medio de un violento envío de Pochettino, que Ayala pese a su manotazo no pudo evitar (34 min).



Tras cartón, una falla defensiva local la supo aprovechar muy bien Álvarez para apoderarse del balón, avanzar y rematar con violencia a la izquierda del arquero rival (35min).



Así, el goleador de los 'millonarios' se reencontró con su 'amigo' después de 697 minutos que no convertía, desde aquel gol que había anotado en otra goleada: 4-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el 13 de marzo último, en el Monumental.



Pasaron siete partidos, eran muchos para un definidor por estirpe como lo es el futuro atacante del Manchester City, desde junio próximo, el no poder convertir, por eso se sacó toda la mufa al volver a marcar para la tercera conquista de su equipo, tras un centro medido de Milton Casco (45 min).



Aunque ahí no terminó la cuenta porque se empecinó por el hat-trick para llevarse la pelota de recuerdo, lo que Álvarez consiguió en el complemento (18 min) al marcar el sexto de su equipo, después que Fernández (6 min) y Barco (13 min) señalaran los dos anteriores.



Ante los conducidos por Israel Damonte, que se desorientaron y no encontraron respuestas para controlar a los del 'Muñeco' Gallardo, el elenco de Nuñez se floreó y no desperdició oportunidad para aumentar las cifras, como lo hizo el ingresado Simón para el séptimo (24 min).



Dentro de una noche muy feliz para River, la nota discordante la dio la salida de Pochettino (7m. ST) por un fuerte golpe en el empeine del pie derecho, cuando era el conductor y figura del equipo.



Por la 14ta y última fecha de la zona A, Sarmiento visitará a Talleres de Córdoba y River Plate recibirá a Platense.







= Síntesis =







Sarmiento de Junín: Josué Ayala; Jean Pierre Rosso, Gastón Sauro, Federico Andueza y Federico Rasmussen; Yair Arismendi, Emiliano Méndez, Harrinson Mancilla y Julián Brea; Jonatan Torres y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Fernández y Enzo Pérez; Tomás Pochettino, Ezequiel Barco y Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.







Goles en el primer tiempo: 34m, Pochettino (RP); 35 y 45m, Álvarez (RP).



Goles en el segundo tiempo: 6m, Fernández (RP); 13m, Barco (RP); 18m, Álvarez (RP); y 24m, Simón (RP).







Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Gervasio Nuñez por Brea; y Lisandro López por Méndez (S); 7m, Agustín Palavecino por Pochettino (RP); 9m, Guido Mainero por Toledo; y Federico Vismara por Mancilla (S); 18m, Matías Suárez por Álvarez; Santiago Simón por De La Cruz; y Bruno Zuculini por Pérez (RP); 19m, Leandro González Pírez por Martínez (RP); y 27m, Julián Chicco por Torres (S).



Amonestados: Mancilla, Chicco y Mainero (S).



Árbitro: Fernando Rapallini.



Estadio: Eva Perón (Sarmiento).