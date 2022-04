San Martín sufrió y ganó: lo dio vuelta y dejó los tres puntos en casa

sábado, 23 de abril de 2022 18:25

Este sábado, San Martín dejó sin voz a sus hinchas en el Estadio del Bicentenario. La convicción y la pasión del equipo consiguió los tres puntos para el local. El encuentro fue raro. El Verdinegro siempre fue más pero el rival tuvo solo dos llegadas y las convirtió.

Marinucci y Castillo abrieron el marcador para la visita, pero los de Concepción no dejaron de intentar y con un tiro libre de esquina, Botinelli, llevó a sus compañeros al vestuario con un descuento.

En el segundo tiempo, volvió a poner buen fútbol. A los 77 minutos, recién ingresaba Nicolás Franco cuando consiguió la igualdad que volvió a levantar a la tribuna que no dejó de alentar hasta el último momento... y con toda la razón. Es que a los 90 minutos, Sebastián Penco marcó el tiro que dejaría sin garganta a cientos de hinchas.

Con este resultado, los de Antuña suman 17 unidades y se meten en la zona de clasificación. El próximo encuentro será el viernes ante Estudiantes de Río Cuarto.

"Necesitábamos mucho este triunfo. Creo que lo más importante fue la personalidad que demostramos al revertir el resultado. Sentí en todo momento que lo íbamos a dar vuelta. El apoyo de la gente fue muy importante. Creo que fue el partido en el que más llegamos. Me quedo con la actitud, con la garra y ahora hay que ir a buscar algo de visitante", aseguró Matías Giménez a Radio La Voz.

"Demostramos carácter, jerarquía, son estos partidos en los que no podemos perder de local. No estaba convirtiendo pero me sentía muy feliz con el equipo. Ahora vamos a seguir sumando de visitante, el equipo está de levantada y tenemos que seguir así. Disfruto mucho dentro del campo de juego. Hoy no quería entrar y por suerte tuvimos esa sobre el final, estamos para eso, para seguir insistiendo y sumando", agregó Sebastián Penco.