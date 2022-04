Antuña disfónico: "Merecíamos ese último grito"

sábado, 23 de abril de 2022 19:01

Este sábado, los hinchas verdinegros se quedaron sin voz luego de gritar los tres tantos, y sobre todo el último en el Estadio del Bicentenario ante Deportivo Madryn. Con este resultado, el equipo sanjuanino se ubicó en zona de clasificación.

"Lo merecíamos. Hicimos un gran partido, los primeros dos goles nos complicaron, pero los jugadores tuvieron carácter, convencimiento y siguieron buscando. El amor propio que pusieron los jugadores durante los 90, que nunca claudicaron, nos dieron el triunfo. Son jugadores de jerarquía, más allá del resultado, si hubiésemos empatado habríamos dicho lo mismo. Hace mucho que San Martín no lo daba vuelta así", asegurió el DT en diálogo con la prensa tras el partido.

"Esperemos que el día viernes volvamos a hacer un partido de esta magnitud, este fue un triunfo que marca. Destaco el carácter de los jugadores, el revertirlo sobre el juego, les recaemos mucho en el tema de la convicción y sabemos que eso les llega", agregó Antuña.

También analizó el partido de los rivales. "Ellos tuvieron 2 tiros al arco y con mucha efectividad, el rival también juega. La primera llegada fue un gol bárbaro de ellos. Pero los chicos nunca bajaron los brazos y con buen fútbol. Lo hablamos mucho en el entretiempo y ellos sabían que estaban haciendo un buen partido, pero salimos en busca. Creo que hicimos muy bien los cambios, pero tenemos que corregir el último pase que los laterales lancen bien".

Tras el partido, los festejos de la tribuna se extendieron al vestuario. "Ganamos los duelos, sobre todo ante un rival muy duro que no perdía de visitante y esto nos pone satisfechos. Me pone muy contento verlos felices a ellos. La mayoría de los chicos son de afuera y me emociona su sentido de pertenencia, se están dando cuenta de la marca que están dejando en la provincia".

"Hace mucho que no estábamos en zona de clasificación y ahora hay que seguir escalando posiciones. Creo que toda la gente hace mucho que no gritaba un gol como hoy. La gente jugó un papel preponderante a la hora de alentar. La gente veía que los jugadores se tiraban de cabeza, por eso alentaban a pesar del 2 a 0", sentenció.