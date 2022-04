Boca enfrentará a Lanús y buscará quedarse en la punta

domingo, 17 de abril de 2022 16:58

Boca, luego de una semana de vaivenes futbolísticos y emocionales, buscará hoy acercarse a la punta de la tabla de posiciones de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional cuando sea anfitrión de un Lanús, de flojo presente, por la décima fecha.

El cotejo se disputará en el estadio Alberto J. Armando, desde las 19, siendo el árbitro Facundo Tello Figueroa, con Maximiliano Delyesso y Maximiliano Castelli como asistentes y Diego Abal en el VAR, y televisación de TNT Sports.

Boca tiene 16 puntos en la zona, a tres de los escoltas, Tigre y Aldosivi, y por detrás de Estudiantes que tiene 21, por lo que necesita ganar para no perderles el ritmo.

El "Xeneize" llega precedido también por el escándalo de Eduardo "Toto" Salvio, y la denuncia de su ex mujer por violencia de género, y no estará en el plantel debido a que consensuó con el DT para no afrontar el partido.

Para este duelo, el entrenador Sebastián Battaglia no podrá contar con el arquero Agustín Rossi, quien sufrió un desgarro, por lo que su lugar será ocupado por Javier García.

Pero además, el DT boquense apostará a un juego muy ofensivo, con Guillermo "Pol" Fernández en el centro del campo, además del paraguayo Oscar Romero y de Juan Ramírez en la zona de gestación.

En la delantera la habilidad también será un factor a tener en cuenta con Sebastián Villa y Exequiel Zeballos, acompañando a Darío Benedetto.

Battaglia vio algunas mejorías en el partido entre semana frente a Always Ready de Bolivia por la Copa libertadores (ganó 2- 0) y confía en Zeballos para la zona de ataque.

Lanús debe, de una vez, volver a ser el que alguna vez fue y que mostró signos de recuperación entre semana con el triunfo 3-1 sobre Barcelona de Ecuador por la Copa Sudamericana.

El "Granate", en este torneo, apenas derrotó a Barracas Central (2-0), pero eso fue en la segunda fecha y luego acumuló cuatro derrotas, las tres últimas consecutivas, y tres empates.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:

Copa de la Liga Profesional.

Zona B - Fecha 10.

Boca – Lanús.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Facundo Tello Figueroa.

VAR: Diego Abal.

Hora de inicio: 19 - TV: TNT Sports.

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Óscar Romero, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Diego Braghieri o Yonathan Cabral y Alexandro Bernabei; Ángel González o Lautaro Acosta, Tomás Belmonte, Nicolás Pasquini e Ignacio Malcorra; José López y José Sand. DT: Jorge Almirón.