San Lorenzo vs. River: horario, TV y formaciones

sábado, 5 de marzo de 2022 16:42

River Plate, vigente campeón del fútbol argentino, y San Lorenzo, sumergido en una larga crisis deportiva e institucional, animarán hoy un clásico dispar en el Nuevo Gasómetro, correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional (LPF).



El partido se jugará desde las 17 con arbitraje de Fernando Espinoza y será transmitido en directo por el canal TNT Sports.



El equipo de Marcelo Gallardo, con 7 puntos, integra el lote de seis escoltas del líder Banfield (8) en su grupo, por lo que una victoria en el Bajo Flores le asegurará la punta al menos hasta mañana cuando el "Taladro" reciba a Defensa y Justicia.



San Lorenzo se ubica antepenúltimo con 2 unidades y buscará el primer triunfo del ciclo técnico de Pedro Troglio que, tras una pretemporada promisoria, registró dos empates y dos derrotas en el inicio de la competencia oficial.



No perfila nada sencilla la tarea de un San Lorenzo urgido de resultados. cuyo rendimiento en las cuatro primeras fechas estuvo por debajo de las expectativas creadas durante la pretemporada.



River, que llega de empatar de local ante Racing Club (2-2) después de estar dos goles arriba en el marcador, intentará plasmar la diferencia existente de jerarquía y funcionamiento, aunque para ello deberá mejorar la imagen demostrada en el segundo tiempo frente a la "Academia".



En ese estadio, el "Millonario" no gana desde febrero de 2015 cuando se consagró campeón de la Recopa Sudamericana (1-0, con tanto del uruguayo Carlos Sánchez). Por torneos locales, no lo hace desde el Torneo Transición 2014 cuando se impuso 3-1 con goles de Leonardo Pisculichi, Teófilo Gutiérrez y Lucas Boyé.



= Probables formaciones =

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Francisco Flores, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gabriel Rojas; Yeison Gordillo y Agustín Martegani; Malcom Braida, Ricardo Centurión y Nicolás Fernández Mercau; Nicolás "Uvita" Fernández. DT: Pedro Troglio.



River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Enzo Fernández, Agustín Palavecino y Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Árbitro: Fernando Espinoza.



Estadio: San Lorenzo.



Hora de inicio: 17:00.



TV: TNT Sports.