Murió "Chango" Cárdenas, el autor del gol más importante para Racing

jueves, 31 de marzo de 2022 08:34

Juan Carlos "Chango" Cárdenas, autor del gol más importante en la historia de Racing Club, falleció anoche a los 76 años.



La entidad de Avellaneda, a través de un escueto comunicado, informó del deceso del histórico exjugador santiagueño.



"Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos 'El Chango' Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos", indicó el club albiceleste.



El emblemático exmediocampista anotó el tanto del triunfo con el que el no menos icónico 'Equipo de José' (en alusión a los dirigidos por Juan José Pizzuti) obtuvo la primera Copa Intercontinental para un equipo argentino, en la temporada 1967



Ocurrió el 4 de noviembre de ese año en el tradicional estadio Centenario de Montevideo, cuando Racing superó al Celtic de Escocia por 1-0, con ese recordado tanto de Cárdenas, que tomó la pelota fuera del área y la impulsó con violencia hacia el arco de John Fallon para colgarla en un ángulo.



Con ese triunfo, la 'Academia' logró su única Copa Intercontinental, en un partido desempate jugado en territorio uruguayo, luego de haber perdido en la ida por 1-0 en Glasgow y haber ganado por 2-1 en Avellaneda, en el desquite.



Cárdenas había arribado a Racing en el año 1962, procedente del Unión de su provincia natal. Fue cedido a préstamo una temporada a Nueva Chicago, en la vieja Primera B, y luego volvió a la institución de Avellaneda, donde jugó su primer encuentro oficial en 1964.



En Racing permaneció hasta 1972, cuando emigró a México para alistarse en los clubes Puebla y Veracruz. Volvió a la 'Academia' para jugar el Campeonato Nacional 1976 y se retiró como futbolista al año siguiente.



En el equipo de Avellaneda, el laborioso número 10 logró 92 goles en 322 encuentros oficiales.



Como entrenador, 'Chango' tuvo paso por clubes de ascenso como All Boys, Deportivo Armenio y General Lamadrid, al que inclusive condujo en una campaña en la que el equipo de Villa Devoto subió a la Primera C (1984).