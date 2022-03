Día y horario del debut de Boca y River en la Libertadores

sábado, 26 de marzo de 2022 19:45

Boca debutará en la Copa Libertadores 2022 el martes 5 de abril a las 21.30 como visitante de Deportivo Cali, Colombia, por el Grupo E; mientras que River lo hará el día siguiente, a las 21, en cancha de Alianza Lima, Perú, por el G, según el cronograma de días y horarios confirmado hoy por la Conmebol.



El programa de partidos para los seis equipos argentinos en la fase de grupos es el siguiente:







GRUPO C



FECHA 1:



Jueves 7/4, 21.00: Estudiantes (LP)-Vélez.



FECHA 2:



Miércoles 13/4, 21.00: Nacional (Uruguay)-Estudiantes (LP).



Jueves 14/4, 21.00: Vélez-Bragantino (Brasil).



FECHA 3:



Martes 26/4, 19.15: Vélez-Nacional y Estudiantes (LP)-Bragantino.



FECHA 4:



Martes 3/5, 21.30: Estudiantes (LP)-Nacional.



Jueves 5/5, 21.00: Bragantino-Vélez.



FECHA 5:



Martes 17/5, 19.15: Bragantino-Estudiantes (LP).



Miércoles 18/5, 21.00: Nacional-Vélez.



FECHA 6:



Martes 24/5, 19.15: Vélez-Estudiantes (LP).







GRUPO E



FECHA 1:



Martes 5/4, 21.30: Deportivo Cali (Colombia)-Boca.



FECHA 2:



Martes 12/4, 19.15: Boca-Always Ready (Bolivia).



FECHA 3:



Martes 26/4, 21.30: Corinthians (Brasil)-Boca.



FECHA 4:



Miércoles 4/5, 21.00: Always Ready-Boca.



FECHA 5:



Martes 17/5, 21.30: Boca-Corinthians.



FECHA 6:



Jueves 26/5, 21.00: Boca-Deportivo Cali.







GRUPO F



FECHA 1:



Miércoles 6/4, 21.00: Alianza Lima (Perú)-River.



FECHA 2:



Miércoles 13/4, 19.00: River-Fortaleza (Brasil).



FECHA 3:



Miércoles 27/4, 21.00: Colo Colo (Chile)-River.



FECHA 4:



Jueves 5/5, 19.00: Fortaleza-River.



FECHA 5:



Jueves 19/5, 21.00: River-Colo Colo.



FECHA 6:



Miércoles 25/5, 19.00: River-Alianza Lima.







GRUPO G



FECHA 1:



Martes 5/4, 19.15: Colón (SF)-Peñarol (Uruguay).



FECHA 2:



Martes 12/4, 19.15: Cerro Porteño (Paraguay)-Colón (SF).



FECHA 3:



Jueves 28/4, 21.00: Olimpia (Paraguay)-Colón (SF).



FECHA 4:



Miércoles 4/5, 19.00: Colón (SF)-Cerro Porteño.



FECHA 5:



Miércoles 18/5, 19.00: Colón (SF)-Olimpia.



FECHA 6:



Miércoles 25/5, 21.00: Peñarol-Colón.







GRUPO H



FECHA 1:



Miércoles 6/4, 19.00: Talleres (C)-Universidad Católica (Chile).



FECHA 2:



Martes 12/4, 21.30: Flamengo (Brasil)-Talleres (C).



FECHA 3:



Martes 26/4, 21.30: Talleres (C)-Sporting Cristal (Perú).



FECHA 4:



Miércoles 4/5, 19.00 Talleres (C)-Flamengo.



FECHA 5:



Martes 17/5, 21.30: Sporting Cristal-Talleres (Cba).



FECHA 6:



Martes 24/5, 21.30: Universidad Católica-Talleres (C).