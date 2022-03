Tremendo choque en la largada de la Clase 2 del TN con el auto del sanjuanino Della Motta

domingo, 20 de marzo de 2022 13:22

Momentos de mucha tensión hubo en la largada de la final de la Clase 2 del Turismo Nacional esta mañana en el autódromo de Paraná. Todo se dio cuando los vehículos comenzaron la competición y el auto de Renzo Blotta sufrió un desperfecto mecánico. Producto de esto, perdió velocidad y el impacto con los que venían detrás se hizo inevitable.

A raíz de esto se dio un choque en cadena con una decena de pilotos involucrados que no pudieron esquivarlo. Los primeros datos indican que el sanjuanino no sufrió heridas por el impacto. La seguidilla de golpes no paró por varios segundos, entre ellos estuvo el auto del sanjuanino Facundo Della Motta.

Sin embargo 2 pilotos tuvieron otros resultado. Alex Conci y Nazareno Beguiristain, fueron trasladados a un sanatorio de Paraná, por traumatismos varios.

Hubo momentos de mucha tensión hasta que se pudo comprobar que casi la totalidad de los pilotos, a pesar de lo aparatoso del accidente, sólo sufrieron golpes menores, aunque gran parte de los autos involucrados quedaron muy rotos.