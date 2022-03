Boca jugará el Superclásico de esta tarde con camiseta amarilla y no con el modelo tradicional

domingo, 20 de marzo de 2022 16:27

Boca jugará el Superclásico de esta tarde en el estadio "Monumental" con camiseta amarilla y no con el modelo tradicional con los colores azul y oro, algo que se dará por primera vez en su historia en un partido oficial, por lo que parte del foco del trascendental duelo estará puesto en la novedosa decisión del "Xeneize".

Será la primera vez en los más de 100 años de historia de ambos conjuntos que Boca no utilizará la tradicional camiseta de fondo azul con la franja amarilla al medio.

En la historia de los Superclásicos solo dos veces alguno de los dos equipos jugó con camiseta alternativa, pero nunca de manera oficial, sino en partidos amistosos.

En 1999 en Mendoza, River utilizó una tricolor (blanca, rojo y negra), y ese día Boca goleó por 3 a 0 con un "hat-trick" de Martín Palermo. A su vez, en 2010, en Mar del Plata, Boca usó un modelo azul y amarillo, pero con fondo azul y dos líneas amarillas, similar a la bandera de Suecia, y esa vez ganó River por 3 a 1, con goles de Rodrigo Rojas, Ramiro Funes Mori y Daniel "Keko" Villalba, mientras que Palermo descontó para el "Xeneize".

El entrenador del conjunto de la Ribera, Sebastián Battaglia, opinó al respecto en la semana: "Me encanta la amarilla, es muy linda. Atrás dice Casa Amarilla, me tocó vivir en Casa Amarilla a mí... La verdad que me gusta mucho la camiseta", afirmó.

En tanto, el DT de River, Marcelo Gallardo, hizo lo propio: "Cada uno cree en lo que cree y está bien así, no estoy para juzgar a nadie, no me interesa la chicana", dijo.

Y agregó: "Hace algunos años, ya hace bastante, yo sugerí que jugáramos siempre con la camiseta nuestra, es una sugerencia que yo hice porque es nuestra camiseta... Pero entiendo que hay momentos en los que hay que cambiar porque se confunden los colores o porque la marca lanza modelos alternativos y hay que usarlos".