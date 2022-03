Jesús, el nuevo jugador de Desamparados que conmovió con su historia

sábado, 19 de marzo de 2022 22:39

Jesús Vila es la nueva incorporación de Sportivo para esta temporada y ha demostrado que su corazón es verde y blanco. El jugador realizó las inferiores en Alianza y a sus 16 años debutó en el Torneo Federal, e incluso vistió la camiseta lechuza en el torneo local, pero quería más.

"Cuando falleció mi papá estuve varios meses sin poder jugar ya que me sentía muy bajoneado no podía seguir, pero me llamaron del Club Libertad Juvenil cuando estaban disputando los play off en la B , decidí ir y fue en ese año en que se logró el ascenso a la A . Libertad es un equipo que quiero mucho, es más por cada club que pasé fui muy querido y me sentí muy cómodo eso le agradezco a los hinchas, me tocó gente muy buena", contó el jugador a Pueblo Puyutano.

Jugó en varios clubes, Trinidad, Boca de los Berros, San Martin del Carril llegando a semi final del federal al igual que en Unión de Villa Krause. Estuvo en el Local A y B, y el Federal B y C.

Jesús junto a su papá, un fanático de Desamparados (Gentileza Pueblo Puyutano).

"Estando en Unión jugando la Copa de Campeones, me habló el Mono Guirado y un dirigente de Desamparados. La verdad no lo podía creer, era mi sueño y el de mi papá jugar en Desamparados. Mi viejo tenía cáncer al poco tiempo de fallecer yo le prometí que iba a jugar en Desamparados, siempre íbamos a ver los partidos hasta fuimos muchas veces de viaje a seguirlo a Guaymallen, Luján de Cuyo en el ascenso cuando jugaba Prieto, Petinatto, Nuñez", recordó.

Lo que más le pesa es ese compromiso invisible que tiene con su padre. "Después de grande me tuve que alejar un poco por el simple hecho de estar jugando en otros equipos, pero siempre fue lo que quise. Ni dudé cuando me hablaron, estoy viviendo este sueño. Siempre hay que arriesgarse y dar lo mejor de uno. Estoy feliz, le cumplí a mi papá".

Finalmente, habló sobre las expectativas para este campeonato. "Ojalá logremos clasificar entre los 8. Es un mano a mano que puede salir bien o mal. Si bien tenemos como una pequeña presión, varios llegamos como refuerzos pero queremos meternos junto a los pibes que hacen un laburo enorme. A veces los llaman para entrenar en el federal en la mañana, después en la local en la tarde. Se sacrifican un montón, todos son muy humildes y se merecen estar arriba", sentenció Vila.