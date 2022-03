Dolor por la muerte del reconocido periodista deportivo Horacio Lucero

jueves, 10 de marzo de 2022 21:48

Horacio Lucero era una de las personas más representativas del periodismo deportivo en San Juan. Con más de 40 años de trayectoria especialmente en radio, este histórico periodista deportivo era conocido y admirado por su exactitud en cuanto a los tiempos de las carreras, estadísticas y por su profesionalismo a la hora de trabajar en transmisiones radiales en Colón y La Voz. Este jueves, falleció a los 72 años tras una larga lucha contra una enfermedad.

A Diario La Provincia SJ contó que comenzó su carrera de una forma inesperada, ya que estudiaba química en la escuela Industrial, donde se recibió en el 67, pero su sueño era tener el título de bioquímico. Como la carrera no estaba en San Juan, tendió líneas con el Instituto Americano de Enseñanzas Periodísticas y ahí tuvo la posibilidad de estudiar por correspondencia. Este instituto lo atrajo desde el comienzo porque ahí los profesores eran destacados comentaristas de un relator que admiraba: Fioravanti.

Se ganó el apodo de "la calculadora humana" y explicó su fórmula: "memorizaba: un minuto tiene 60 segundos, una hora 3600 , dos horas 7200 tres hora 10800, cuatro 14400 y así. Un día Néstor Páez y Hugo Rodríguez me dijeron, che Horacio usted comentó que le gustan los tiempos, ¿Se anima a hacer los tiempos en el ciclismo?, y ahí empecé".

Señaló "hoy en día tienen una gran ayuda en la tecnología, yo antes tenía una gran biblioteca con colecciones de revistas como El gráfico, Automundo, Campeones, me he gastado plata hasta más no poder en ese tipo de material. Ahora si vos querés saber algún dato, sobre un club los buscas en internet y listo, antes teníamos que comprar este tipo de revistas, y yo tuve la suerte de poder, creo que hoy es un poco más fácil empezar".

A los jóvenes que se desempeñan en el periodismo deportivo les dejó un mensaje: "creo que a los jóvenes hay que alentarlos, no criticarlos, alentarlos a aprendan. Les diría que, en este trabajo, no hay que creerse que uno ya lo sabe todo, yo empecé con 20 años y me he retirado con 67 y todavía intentaba y tenía cosas que aprender, nunca se deja de aprender".