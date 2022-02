Del Potro admitió que su retiro del tenis profesional es inminente

sábado, 5 de febrero de 2022 17:35

El tandilense Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, anunció hoy que luego del Argentina Open jugará el ATP 500 de Rio de Janeiro y es posible que se retire del tenis debido a la persistente lesión que padece en su rodilla derecha.



"Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla", expresó Del Potro.



El tandilense, de 33 años, ofreció una conferencia de prensa en una de las salas del Buenos Aires Lawn Tennis Club en la que tomó la palabra y se quebró en un llanto sentido antes de dar el mensaje que tenía preparado.



El tenista no juega al tenis en el circuito desde junio de 2019 debido a una lesión en la rodilla derecha que requirió cuatro cirugías.



Su regreso será en el Argentina Open y luego comentó que piensa jugar la semana siguiente en Río de Janeiro, aunque no ve un futuro más allá de esos dos torneos.



"Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar", confesó el tenista, campeón del US Open 2009 y ex número tres del planeta.