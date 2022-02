San Martín derrotó a Gimnasia de Mendoza en el arranque de la Primera Nacional

domingo, 13 de febrero de 2022 19:34

Arrancó con el pie derecho. San Martín venció 1 a 0 de visitante a Gimnasia de Mendoza en la primera fecha del torneo de la Primera Nacional que otorga dos pasaportes para ascender a la Liga Profesional del Fútbol. El gol de la victoria lo marcó Jeremías Rodríguez Puch a los 40 minutos del primer tiempo.

En el otro partido que se disputó hoy en Mendoza entre equipos locales, Deportivo Maipú igualó ante Independiente Rivadavia, 1 a 1, como local.



A los 24 minutos de iniciado el cotejo puso en ventaja a la visita Franco Coronel, y Santiago Moyano lo igualó para el local a los 32 minutos el mismo período.



Luego jugarán Güemes, de Santiago del Estero-Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto, de Córdoba, en otro cruce de equipos de la misma provincia.



Mañana finalizarán la jornada inaugural de la Primera Nacional los siguientes encuentros: Deportivo Riestra-Santamarina de Tandil y San Telmo-Chaco For Ever (TyC, 17), Nueva Chicago-Ferro (TyC, 19.15) y Belgrano-Atlético de Rafaela (TyC, 21.30). Libre: Quilmes.



La jornada inaugural de la Primera Nacional se desarrolló así:



-Viernes: Deportivo Morón 0 - Tristán Suárez 0.



-Sábado: Almagro 2 - Mitre de Santiago del Estero 1: Deportivo Madryn 1 - Agropecuario 0; Flandria 1 - Defensores de Belgrano 1; Villa Dálmine 1 - Brown (Pto. Madryn) 2; Temperley 1 - San Martín (Tucumán) 2; Alvarado 1 - Sacachispas 1; Gimnasia (Jujuy) 3 - Brown (Adrogué) 3; All Boys 1 - Atlanta 0 y Almirante Brown 4 - Chacarita 2.



-Hoy: Deportivo Maipú 1 - Independiente Rivadavia (Mendoza) 1: Gimnasia (Mendoza) 0 - San Martín (San Juan) 1; Güemes (SdE)-Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC)-Instituto.



=Posiciones=



Almirante Brown, Almagro, Brown (PM), San Martín (T), All Boys, Deportivo Madryn y San Martín (SJ), 3 puntos; Brown (A), Gimnasia (J), Alvarado, Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú, Flandria, Independiente Rivadavia, Sacachispas, Deportivo Morón y Tristán Suárez, 1; Atlético Rafaela, Belgrano, Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Ferro, Güemes (SdE), Instituto, Nueva Chicago, Quilmes, Riestra, San Telmo, Santamarina, Mitre (SdE), Temperley, Villa Dálmine, Agropecuario, Atlanta, Gimnasia (M) y Chacarita, 0.