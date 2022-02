AFA pidió que Argentina-Venezuela pase al 25 de marzo

jueves, 10 de febrero de 2022 11:14

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó hoy un pedido formal a las autoridades de la FIFA y la Conmebol para que el partido entre el seleccionado de Lionel Scaloni y Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias, no se realice el 24 de marzo, Día Nocional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sino que pase al día siguiente.



En una nota dirigida a la Confederación Sudamericana y a la FIFA, la AFA solicitó la postergación por un día para que el encuentro no se superponga con el Día de la Memoria, uno de los feriados inamovibles de la Argentina.



"La Asociación del Fútbol Argentino informa que elevó un pedido formal a la Dirección de Competiciones de la Conmebol y a la FIFA para que el partido correspondiente a la 17ma. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, a disputarse contra su similar de Venezuela, sea programado el Viernes 25 de marzo a las 20:30 horas con estadio a confirmar", dice el comunicado oficial de la AFA.



Algunos organismos de Derechos Humanos le pidieron al Comité Ejecutivo de la AFA, con copia al Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, que revean la decisión "equivocada" de jugar un 24 de marzo.



"El aniversario del Golpe Militar que inició la dictadura más atroz que hayamos sufrido en nuestra historia no solamente es una de las fechas más sentidas del calendario nacional sino también la de mayor movilización popular, tanto a la Plaza de Mayo como a las plazas de todo el país", explicaron.



El seleccionado de Scaloni ya está clasificado para el Mundial de Qatar 2022 junto con Brasil (líder de la clasificación sudamericana), mientras que Venezuela es el décimo y último equipo de la tabla de posiciones y ya no tiene chances.