Uñac: "hay que ver el proceso, no quedarnos con el resultado"

lunes, 26 de diciembre de 2022 14:03

El gobernador Sergio Uñac recibió este lunes al presidente del fútbol argentino, "Chiqui" Tapia, quien trajo consigo a una réplica de la Copa del Mundo y ambos brindaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En la ocasión el mandatario provincial celebró el "proceso de revolución" que implicó esta consagración y festejó que "lo que han logrado es que los argentinos nos sintamos parte de algo tan importante como es la obtención de una Copa Mundial". Luego subrayó que tal mérito da "orgullo y satisfacción".

"La mejor selección del mundo, tenemos el orgullo que sea de la república Argentina", subrayó el mandatario provincial quien destacó: "estoy seguro que esto, que hace poco más de una semana nos dimos el lujo los Argentinos de disfrutar, lo estamos mirando como el resultado, que nos hizo poner nervioso". Y apuntó que hay que verlo como "el proceso".

"No quedarnos con el resultado sino irnos más atrás", destacó mirando a Tapia y recordando que cuando él asumió la presidencia de la AFA, era una "enorme responsabilidad", la "de conducir algo que tanto amamos como es el fútbol". "Seguro en ese proceso has tenido muchas cosas para disfrutar como la Copa América, la Intercontinenteal y la Copa del Mundo. Seguro has tenido momento en los que las cosas no salían como uno pretendía pero en la jerga se llama 'aguantar los trapos'. Reconozco eso y que seguiste adelante aún con las críticas que son razonables", finalizó.