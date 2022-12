Tras los festejos, Chiqui Tapia le dedicó un emotivo mensaje a los sanjuaninos

Gracias por tanto mi querido San Juan, de chiquito nunca soñé que me iban a pasar tantas cosas lindas, que me declaren Ciudadano ilustre de mi tierra, me llena de orgullo, bendición y de saber que las enseñanzas de mis padres me llevaron por este camino.

Gracias, Gracias, Gracias pic.twitter.com/dvMgnUMLRE