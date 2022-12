Tapia destacó que "San Juan tiene la capacidad" de recibir el Torneo de Verano

lunes, 26 de diciembre de 2022 15:49

Enero será nuevamente el mes que reciba San Juan el Torneo de Verano de la Asociación del Fútbol Argentino. Si bien aún resta por confirmar si estarán todos los partidos, o alguno no, tendrá como protagonista a Boca, Independiente y Colo Colo. En este contexto, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, destacó que la provincia "tiene la capacidad" de recibir un torneo de esta envergadura y celebró que no esté concentrada siempre la actividad en Capital Federal.

"Es bueno que San Juan que recupere una plaza del verano y la vaya consolidando todos los años. Es importantísimo. Creo que los clubes del fútbol argentino necesitan un lugar antes de ir a Mar del Plata, donde se jugaban todos los torneos de verano", comenzó expresando Tapia este lunes en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Luego agregó: "San Juan tiene la posibilidad logística, la capacidad hotelera y gastronómica para recibir todos estos eventos. Le hace muy bien y que se consolide como una plaza de verano nos sirve mucho. El fútbol argentino necesita eso, que los clubes tengan lugares para jugar, que puedan hacer su pretemporada".

El Torneo de Verano de la AFA tendrá como escenario el estadio San Juan del Bicentenario. Si bien aún no está confirmado, las fechas estimadas de juego serían el domingo 8 de enero Boca vs Independiente; y el sábado 14 de enero, Boca vs Colo Colo.