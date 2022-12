Llega la Copa del Mundo "con sorpresas": montarán un operativo con 600 policías en la calle

lunes, 26 de diciembre de 2022 11:23

La réplica de la Copa del Mundo llegará este lunes a San Juan de la mano del Chiqui Tapia que hizo una promesa a la Difunta Correa si ésta era alcanzada por la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni se consagró Campeón del Mundo en Qatar, y para ello los festejos se trasladarán a la provincia.

El arribo de la Copa, traída por el presidente de la AFA, vendrá con "sorpresas", según trascendió en las últimas horas pero no se confirmó cuáles serán o quiénes. Es por ello, que la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó que se ha dispuesto un amplio operativo de seguridad con el objetivo de garantizar el orden y el normal desarrollo de las actividades.

Para tal fin se afectaron 600 efectivos de la Policía de San Juan al operativo especial que ya comenzó a desarrollarse en la mañana de este lunes. Es por ello que desde dicha secretaría emitieron varias recomendaciones para evitar problemas:

• Usá ropa adecuada.

• No llevés mochilas con objetos pesados y voluminosos, ni punzocortantes, no portar botellas de vidrio.

• Tener siempre tu identificación. Si sos alérgico a algún medicamento llevar alguna información, además del teléfono de un familiar de contacto.

• Ubica los puntos de accesos y salidas de emergencia, así como también a los efectivos de la Policía de San Juan, Protección Civil, Bomberos y personal de seguridad.

• Ubica los puntos de encuentros y de atención médica.

• Acordá un punto de reunión con familiares o amigos, en caso de separarse.

• Cuida tus pertenencias personales.

• Se recomienda que los niños estén acompañados siempre de un adulto y eviten colocarse en sectores de mucha concentración de gente.

• Si el niño se perdió, reportarlo a las autoridades a modo de iniciar la búsqueda inmediata.

• Evitá subirte a barandas y vallas en el lugar. Así evitas accidentes y colaboras con el orden.

• Si observas alguna irregularidad, informa a las autoridades.

• Si hace calor, se debe ingerir agua para evitar la deshidratación.

• En caso de emergencia, mantén la calma, no corras y no intentes regresar.

• Seguí las indicaciones de los efectivos de la Policía de San Juan, Protección Civil y del personal de seguridad - Ellos están ahí para protegerte y auxiliarte -.

• Una vez terminado el evento retírate del lugar con calma y tranquilidad.