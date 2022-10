Jorge Miadosqui, presidente de San Martín de San Juan: "nos quedamos afuera, tenemos que mirar para adelante"

sábado, 8 de octubre de 2022 17:54

San Martín buscó todas las chances para concretar el sueño de meterse en la zona de clasificación. El Verdinegro en la última fecha logró el triunfo ante San Telmo, pero el triunfo de Deportivo Riestra lo dejó afuera de la lucha por el ascenso.

El equipo dirigido por Raúl Antuña perdió 3 partidos consecutivos, y esto le jugó en contra en el desarrollo del torneo de la Primera Nacional. "Esto es un campeonato, creo que la diferencia estuvo cuando salimos de visitante que no logramos establecer una diferencia importante de puntos. Esto no depende de nosotros, hicimos todo lo posible, pero los otros equipos también juegan y bueno, nos quedamos afuera", remarcó Jorge Miadosqui, presidente de San Martín de San Juan, en AM1020.

Además, agregó que "hay que hacer una autocrítica importante de todo lo que se vivió, habrá que analizar el futuro también. Muchas cosas que pasaron en el ámbito del club, muchos errores que cometimos al principio y hoy estamos acá. Hicimos todo lo posible para lograr un objetivo, no se cumplió. Nunca pensé que íbamos a estar peleando una clasificación hasta la última fecha. Ahora hay que mirar para adelante, nos quedamos afuera de un torneo, pero habría sido peor si tendríamos que haber peleado un descenso".

También, sostuvo que el equipo fue protagonista del torneo, pero hay que mirar hacia el futuro. "Hay muchos jugadores sanjuaninos que tendrían que haber integrado este plantel, pero no los vimos. Nos quedamos con un grupo de jugadores muy chico y que podría haber sido más amplio, hay muchos jugadores que pueden ser buenos a futuro y no tuvieron la oportunidad", enfatizó Miadosqui.

Y agregó que "me parece que el error fue nuestro en no establecer un contacto más frecuente con el cuerpo técnico y creo que eso sucedió. No hay que escuchar los insultos, fundamentalmente a mi persona. Esos chicos que gritaron no conocen la verdadera historia del club, me parece que pasa por ahí. Hay que mirar el club hoy y comparar con lo que era hace unos años".

"Esto es fútbol hay que entender que son factores que muchas veces escapan de nosotros. Fuimos protagonistas e hicimos lo posible para ascender", comentó.

Sobre el futuro del entrenador, destacó que "trataremos de resolver como sigue esto, lo más importante será sentarse estar en frío y empezar a tomar decisiones que tiene que ver con el club".

Respecto al futuro de Matías Giménez, goleador del equipo, resaltó que "verdaderamente es un jugador que puede estar para otra altura, es una necesidad para él y para el club. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna oferta, hay que esperar que sucederá".