Ricardo Dillon, DT de Desamparados: "nos mandaron al descenso"

domingo, 16 de octubre de 2022 18:58

Este domingo, Desamparados se enfrentó a Juventud Unida con el objetivo de sumar valiosos puntos que lo ayudarán de salir de la zona de riesgo en la que se encontraba. El equipo luchó para seguir en el Federal A, pero la permanencia en la categoría no dependía de él sino de otros resultados. El equipo descendió de categoría y el próximo año jugará en el Regional Amateur.

Ricardo Dillon, DT de Desamparados, remarcó que AM1020 que "no me voy a cansar de decirlo, nos mandaron al descenso en muchas ocasiones". Además, remarcó que notó distintas situaciones de injusticia a lo largo de los partidos. "Agradecemos todo lo que entregaron los jugadores, jugaron con el corazón por camiseta. Es una institución con mucha historia y defendimos la camiseta hasta el último momento, la gente se lo merece".

El DT de Desamparados resaltó que "en este torneo fue todo muy desprolijo, mientras que esto siga así están manchando el fútbol y este torneo pasa a ser algo que no tiene seriedad".

Además, indicó que "Desamparados tiene una característica que alienta a su gente en las peores y en los momentos más duros. Nosotros de los últimos 15 puntos, ganamos 11, no nos dejaron ganar más y eso nos duele. Tendremos que empezar de cero nuevamente y entender que no hay culpables sino responsables. Hay veces que las cosas salen y en otros casos no, hay que apoyar para que la institución salga adelante y vuelva a ser lo que fue".

Sobre su continuidad en el equipo, Dillon subrayó que "siento que entregue todo, no me quedé con nada, valoré al club y a todos. Siempre tendré el hombre predispuesto para sacar adelante a la institución, tengo un contrato hasta el año que viene y si es necesario mañana mismo lo rescindo porque no pretendo generarle una deuda al club sin trabajar".