Racing sigue firme, venció a Colón y no le pierde pisada a Boca

viernes, 14 de octubre de 2022 21:58

Racing se llevó un trabajado triunfo frente a Colón de Santa Fe por 2 a 0 en un aceptable encuentro que disputaron esta tarde, en el Cementerio de los Elefantes, en la continuidad de la vigésimo quinta jornada de la Liga Profesional.

En el complemento, Johan Carbonero a los 20 minutos y Enzo Copetti, a los 22, le dieron el triunfo al conjunto de Avellaneda. Con este triunfo, Racing se ubica en la segunda posición a una unidad del líder Boca, que tiene un encuentro menos, y suma siete cotejos sin derrotas.

Los dirigidos por Fernando Gago se adueñaron rápidamente del primer tiempo, en el que tuvieron un vendaval de acciones interesantes, las cuales no supo aprovechar y otras les privó el arquero Ignacio Chicco.

Pero con el correr de los minutos, Colón se acomodó al trámite del encuentro, y si bien no fue punzante, le alcanzó para bloquear al rival y quitarle del protagonismo característico que ostenta. Si el juego se le había vuelto cuesta arriba a Racing, las cosas se complicaron aún más cuando Emiliano Vecchio se lesionó -podría ser la zona de los ligamentos- y debió salir del campo de juego, lo que lo llevó a su equipo irse al descanso sin aproximaciones.

En el complemento, el nivel del encuentro decayó aún más, pero el mismo fue obra del elenco local que decidió no ser profundo, pero tampoco le propuso un juego sencillo a su rival que no logró romper con el bloque "Sabalero" hasta los primeros 20 minutos.

Es que cuando la jornada indicaba que Racing no se llevaría más que un punto de su visita en Santa Fe, Gonzalo Piovi metió un genial pase filtrado para Carbonero, que escapó a toda velocidad, encaró a Ignacio Chicco y definió cruzado para abrir el marcador.

Lejos de conformarse, en una ráfaga, la "Academia" extendió el resultado tras un córner de Matías Rojas, en el que Copetti apareció solo por el segundo palo para empujar el balón al fondo de la red y firmar el 2-0.

El encuentro se destrabó y se tornó de ida y vuelta, lo que generó que Carlos Alcaraz tuviera la ocasión de liquidar la historia, pero Chicco salvó, al igual que Gabriel Arias, quien le tapó una impresionante volea a Facundo Taborda y luego un mano a mano a "Wanchope" Ábila, para asegurar el triunfo de Racing que sueña con arrebatarle el campeonato a Boca.



La siguiente es la síntesis del encuentro:



Liga Profesional.

Fecha 25.

Colón (0) – (2) Racing.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Árbitro: Germán Delfino.

VAR: Mauro Vigliano.



Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Santiago Pierotti, Cristian Bernardi; Ramón Ábila y Luis Rodríguez. DT: Marcelo Saralegui.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno; Emiliano Vecchio, Matías Rojas, Johan Carbonero; Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.



Goles en el segundo tiempo: 20 Carbonero (R), 22m Copetti (R).



Cambio en el primer tiempo: 35m C.Alcaraz por Vecchio (R).



Cambios en el segundo tiempo: 12m J.Álvarez por Pierotti (C), J.S.Miño por Picco (R); 18m M.Formica por Rodríguez (C); 23m G.Hauche por Rojas (R), J.Gómez por Carbonero (R); 32m F.Taborda por Bernardi (C), S.Moreyra por Perlaza (C); 35m N.Oroz por Miranda (R), F.Mura por Pillud (R).