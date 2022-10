Messi reconoció el miedo a las lesiones a un mes del Mundial: “Es algo que preocupa"

viernes, 14 de octubre de 2022 13:40

PSG llevó calma este viernes: Lionel Messi está recuperado de la molestia muscular que sufrió hace nueve días y el domingo podría reaparecer, pero el tema de las lesiones preocupa a los futbolistas cuando falta poco más de un mes para el Mundial Qatar 2022 según el mismo rosarino lo reconoció en una entrevista que brindó en las últimas horas en DirecTV Sports.

Messi habló del miedo a lesionarse cuando faltan días para el Mundial Qatar 2022

“Es una preocupación las lesiones, es un Mundial diferente, que se juega en una época diferente a las anteriores y estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera”.

“Como lo que le pasó a Paulo (Dybala) o a Fideo (Di María), la verdad que sí, que a nivel personal ya lo preocupa a uno y despues de ver esas cosas te da más miedo”.

“Te da vuelta en la cabeza eso pero también pienso que salir a jugar pensando en eso puede ser contradictorio tambien, lo mejor es actuar con normalidad, como siempre, jugar y esa es la mejor manera de estar bien”.

“Ojala (Di María y Dybala) se recuperen, creo que tienen el tiempo de sobra para poder recuperarse, llegar bien y que podamos llegar todos bien”.

La lesión de Ángel Di María

Ángel Di María tuvo que ser reemplazado a los 23 minutos del partido que Juventus jugó el último martes ante el Maccabi Haifa correspondiente a la cuarta jornada del Grupo H de la Liga de Campeones por un tirón en la pierna derecha.

Di María se convirtió en el tercer futbolista argentino que sufre molestias físicas en los últimos días y a menos de un mes y medio para el comienzo de la Copa del Mundo.

La lesión de Paulo Dybala

“¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023?, sostuvo el domingo en rueda de prensa el entrenador de la Roma, el portugués José Mourinho.

Dybala se lesionó el último domingo tras convertir un gol de penal que le permitió a su equipo vencer al Lecce por 2-1 en un partido de la Serie A italiana. El exjugador de Instituto, Palermo y Juventus fue reemplazado a los 49 minutos, instantes después de convertir su gol.

La prensa italiana precisó que Dybala sufrió un desgarro en el recto femoral izquierdo. “La Joya” será sometida este miércoles a una resonancia magnética que ayudará a determinar cuánto tiempo estará el argentino de 28 años fuera de los campos.

Fuente: TN