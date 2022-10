Bruno tiene 13 años, deslumbra en la cancha y sueña con llegar a los equipos nacionales

viernes, 14 de octubre de 2022 18:09

En sus ojos está el brillo de la ilusión y en sus piernas la destreza en el fútbol. Bruno Celan tiene apenas 13 años pero ya se destaca con la pelota. En un gran descampado, armado como cancha, todos los días entrena para crecer de la mano del fútbol. Su sueño es llegar a los equipos grandes y para ello se esmera con mucha fuerza y voluntad.

Bruno es único hijo y uno de los 11 nietos de Luis Celan, el presidente del club atlético Los Pumas de Chimbas. Allí precisamente fue donde sembró la semilla del fútbol y con los años fue alcanzando una calidad que sorprende a muchos. Es por eso que ahora se le viene una oportunidad única: probar suerte en Rosario Central y River, para estar cada vez más cerca de alcanzar sus anhelos.

"Me gustaría ser futbolista para sacar adelante a mi familia. Estamos en una situación muy difícil y mi sueño es llegar a Primera para sacar adelante a mi mamá y a mi abuela", comenzó expresando Bruno a Diario La Provincia SJ.

El adolescente es oriundo del Loteo API II de Chimbas y estudia en segundo año del colegio San Martin del departamento. Allí sus compañeros lo alientan a seguir adelante con sus sueños y para él eso es muy importante. "Ellos me felicitan cuando me ven y me motivan para ir a probar suerte. Tengo muchas ganas", señaló el joven que sin dudas llama la atención de muchos por cómo se mueve en la cancha y lo ágil que es para llegar al arco.

Con 1.62 metros de altura, Bruno se destaca de sus compañeros pero no sólo ahora, sino también desde hace un par de años. Es por eso que cuando tenía 11 años decidió probar suerte en la caldera de River y si bien recibió elogios, no pudo seguir por su corta edad. Además la pandemia hizo que el destino lo siguiera perfilando en San Juan, donde nunca dejó de entrenar y formarse.

"Fue muy lindo, jugué con los chicos de River pero me dijeron que era muy chiquito y tenía que volver a San Juan. Luego en Argentino Juniors me dijeron que vaya pero no pude ir a ese viaje por cuestiones de la familia", destacó subrayando que desde los 5 años juega en el club de su abuelo.

Con sus entrenadores de Los Pumas

Cuando era muy chiquito, Bruno caminó la cancha y se convirtió en espectador de los partidos de fútbol que se jugaban con el club atlético Los Pumas. Pero cuando empezó a crecer, su pasión por la pelota no se demoró más y fue ocupando lugares que le permitieron ir creciendo rápido en el juego.

"Lo estoy llevando a todos lados. Lo llevo a jugar, a entrenar. Hago todo porque para mi es un gran orgullo", expresó el abuelo entre lágrimas de emoción y luego agregó: "es un pibe sano, bueno y hace lo que le pedís".

Bruno fue a la escuelita de fútbol de Pedro Fernández. Además del fútbol 11, se sumó al equipo La Gloria de futsal y ahora viajará a Mar del Plata para participar de los Juegos Evita. "No conozco Mar del Plata y ya quiero estar allá. Voy a conocer el mar", destacó con una sonrisa que se dibujaba en su rostro.

Pese a su corta edad, Bruno ya cuenta con varios premios ganados en equipo: