San Martín buscará sumar valiosos puntos de visitante este domingo

sábado, 1 de octubre de 2022 18:31

El equipo sanjuanino no quiere perderse la posibilidad de sumar tres puntos de visitante, que lo ayuden a seguir escalando puestos en la tabla de posiciones. El encuentro será este domingo desde las 18 horas y se enfrentará a Chaco For Ever en el Estadio Juan Alberto García.

El equipo dirigido por Raúl Antuña en su último partido en condición de local cayó con Atlanta y perdió una valiosa oportunidad para sumar puntos.

Sin embargo, el DT de San Martín manifestó que seguirán trabajando para revertir la situación del equipo. A través de la cuenta de Twitter del equipo dieron a conocer los convocados para el encuentro.