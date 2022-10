El lado B del Mundial de Fútbol: afirman que favorecerá brotes de enfermedades

sábado, 1 de octubre de 2022 15:27

La congregación en un mismo tiempo y lugar de miles de personas de diferentes países aumenta el riesgo de exposición a enfermedades infectocontagiosas y, por tanto, el surgimiento de brotes de patologías, por lo que especialistas pidieron a quienes viajen al Mundial de Qatar 2022 completar los calendarios de vacunación, consumir alimentos y bebidas de origen conocido y tener prácticas sexuales lo más seguras posibles.



"El Mundial es un evento al que viaja mucha gente de muchas partes del mundo y están muy juntas; y lo que aprendimos, sobre todo después del surgimiento del coronavirus, es que este tipo de eventos favorecen la transmisión de enfermedades", aseguró a Télam el médico Martín Hojman, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



Se espera que alrededor de 1,5 millones de personas visiten Qatar para asistir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que comienza en noviembre.



El infectólogo señaló que "si bien vivimos en un mundo global ya que la gente viaja todo el tiempo y son pocos los problemas de salud que se dan a niveles locales, en eventos como el Mundial, al haber una gran concentración, el riesgo es mayor".



En el mismo sentido, la médica infectóloga Leda Guzzi, dijo que "toda vez que hay un evento masivo que convoca a personas de todo el mundo crece el riesgo de exposición de enfermedades infectocontagiosas, ya que la concentración de muchas personas en espacios reducidos -no sólo de tipo deportivo, sino gastronómico o de servicios- genera condiciones que facilitan la transmisión".



"Ese riesgo tiene que ver, por un lado, con que el lugar de destino, es decir el país que es sede del encuentro, tenga un riesgo en particular como sucedió en Brasil (Mundial de 2014) con la fiebre amarilla; pero también con la congregación de personas de diferentes países donde puede haber enfermedades endémicas".



En este sentido, Guzzi recordó que no todos los países tienen iguales calendarios de vacunación ni niveles de cobertura vacunal.



"Hay países europeos en donde la vacunación es optativa y los niveles de cobertura son muy bajos, lo que lleva a que enfermedades que en otros territorios están eliminadas -como el sarampión, la rubeola congénita y la poliomielitis en la Argentina- continúen siendo endémicas", sostuvo.



A modo de antecedente, recordó que "en el Mundial de Sudáfrica de 2010 hubo muchas personas que volvieron a sus países de origen con sarampión -incluso sucedió en la Argentina- porque habían estado expuestos y no tenían suficiente protección".



En efecto, el brote de sarampión al que refirió Guzzi se trató del caso de un hombre de zona norte del Gran Buenos Aires que regresó con esa enfermedad de Sudáfrica.



"El señor había ido a consultar al médico antes de irse y le dieron la vacuna de la fiebre amarilla pero no la del sarampión", recordó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una conferencia de prensa la semana pasada en la que presentó la Campaña Nacional de Vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis 2022 que comienza hoy.



"La prevención tiene que ver en principio con revisar el calendario de vacunación y asegurarse de tenerlo al día; y esto implica no sólo las que recibimos en la infancia, sino ver el calendario actual porque puede haber vacunas como la de la Hepatitis B que se incorporó al calendario en 2013 o la de la Hepatitis A que muchas personas adultas no la teníamos", recomendó Guzzi.



Se trata de vacunas que pueden aplicarse en cualquier momento de la vida, por lo que es recomendable hacer una consulta con un clínico para revisar el calendario. El otro punto clave es tener una alimentación segura y considerar el origen tanto de los sólidos como del agua, apuntó la médica.



"En referencia a las infecciones de transmisión sexual, como siempre se recomienda el uso de preservativo y tratar de tener prácticas lo más seguras posibles; sobre todo en el contexto de brotes de viruela del mono", señaló.



Para Hojman, la prevención "también tiene que ver con la salud pública a nivel mundial; aquí se pone en juego el nivel de vacunación que alcanzaron los diferentes países porque si hubiera un alto porcentaje de vacunación de las enfermedades conocidas en todo el mundo, se podrían prevenir bastante más".



"También habría que trabajar en el mismo Mundial sobre el riesgo de las transmisiones, armar eventos en lugares ventilados y hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual", dijo.



En ese sentido, los funcionarios de salud del Ministerio de Salud Pública (MoPH) de Qatar y la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron que implementaron un conjunto de medidas para mitigar posibles riesgos.



En un comunicado de la OMS del 24 de septiembre, Rayana Ahmad Bou Haka, representante del organismo en Qatar, afirmó que "las lecciones aprendidas durante la Copa Árabe de la FIFA 2021 nos han demostrado que las reuniones masivas pueden llevarse a cabo con éxito si se gestionan adecuadamente, pero nunca pueden ser de riesgo cero".



"Aún así, el riesgo asociado puede reducirse con la aplicación de medidas de precaución personalizadas y específicas del evento para los lugares, participantes y el contexto en el que se lleva a cabo, dentro de un refuerzo general de las medidas de vigilancia y salud pública implementadas en el país anfitrión", añadió.



En cuanto a medidas preventivas a nivel local, el Ministerio de Salud de Nación puso en marcha la Campaña Nacional de Vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis 2022 que se extenderá hasta el 13 de noviembre y que busca llegar con una dosis adicional de la vacuna Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) y una dosis de la IPV (contra poliomielitis) a niñas y niños entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días.



"Esta campaña de vacunación llega en un momento muy adecuado ya que permite la cobertura universal de niñas y niños hasta cinco años que puedan estar expuestos ya sea porque viajan con su familia o porque viaja algún pariente que los puede contagiar", concluyó Vizzotti.