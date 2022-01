Nico Tivani sufrió un siniestro vial tras la carrera "Cuatro Puentes"

lunes, 31 de enero de 2022 09:15

Agradecido de no haber muerto. Así está Nicolás Tivani por estas horas, después de que sufriera un siniestro vial cuando terminó la carrera "Cuatro Puentes". El hecho ocurrió este domingo cuando volvía en auto con Franco Vecchi y fueron embestidos por una camioneta.

"Queres llegar feliz a casa luego de una competencia ganada y personas curadas te cagan el día. Y agradezco que no la vida", escribió Nico en su cuenta de Facebook en la madrugada. Al leer este texto, muchos comenzaron a preguntar qué había pasado y cómo estaba él.

Ante esto, luego publicó otro posteo en el que explicó lo que había ocurrido: "Para toda la gente que se preocupó muchísimas gracias, pase un momento muy feo. Veníamos con Franco Vecchi conversando en el auto, cuando volvíamos de la carrera (veníamos por la calzada del lado izquierdo ) cuando veo que una camioneta venía más rápido que yo y me hacía cambio de luces (no me dio tiempo para tirarme a la derecha ) entonces este mismo me sobre pasa por el lado derecho y me tiro el auto encima para querer asustar, cosa que le sale mal y me dio en la trompa del lado derecho".

Finalmente en el último fragmento de su posteo escribió: "Gracias a Dios no veníamos tan rápido y no nos dimos vuelta de milagro. Lo salgo a correr para frenarlo y se me quiere escapar. Pero luego gracias a mi papá que le llame por teléfono ( obviamente todo desesperado y asustado ) vino a encontrarme por calle 10 (que justo se lo encontró de frente y pudo atravesarle el auto para poder detenerlo). Gracias a dios no nos pasó nada y estamos bien".