Liga Profesional de Fútbol: casi 80 contagiados de COVID en el regreso a las prácticas

lunes, 3 de enero de 2022 22:54

Las pretemporadas de los clubes de la Liga Profesional de Fütbol (LPF) empezaron hoy con malas noticias para planteles, que totalizaron 79 contagiados de coronavirus entre los 17 equipos que volvieron al trabajo, restando 11 más que lo harán en el transcurso de la semana.



Las extensas nóminas de contagiados que surgieron en los clubes, a los que se agregaron también integrantes de cuerpos técnicos como el caso sospechoso del entrenador boquense Sebastián Battaglia o el confirmado del velezano Mauricio Pellegrino, abren un serio interrogante sobre cómo continuarán los trabajos de pretemporada en los distintos clubes.



Por lo pronto, los casos reportados hoy club por club fueron los siguientes:



Boca Juniors: Los contagiados son ocho (potencialmente nueve), y esa lista la integran Agustín Rossi, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Alan Varela. Cristian Pavón, Eduardo Salvio, Marcelo Weingandt y Rodrigo Montes, mientras que Frank Fabra es sospechoso.



Vélez Sarsfield: En Liniers hay una docena de contagiados, que son Lucas Pratto, Luca Orellano, Miguel Brizuela, Nazareno Romero, Máximo Perrone, Valentín Gómez, Leonardo Jara, Joaquín García, Agustín Bouzat y Lenny Lobato entre los futbolistas de Primera, en tanto que Facundo Perrone y Lucas Escobar fueron los contagiados en reserva.



Por protocolo, los jugadores volvieron a sus hogares para transitar un periodo de aislamiento y el del "Oso" Pratto es un caso que puede traerle secuelas a River, ya que se casó la semana pasada y varios integrantes del plantel "millonario" estuvieron invitados a la fiesta.



Sarmiento: En Junín hubo también 12 contagiados, que son Lisandro López, Guido Mainero, Manuel García, Benjamín Borasi, Federico Vismara, Facundo Castet, Joaquín Cabrera, Joaquín Gho, Lautaro Montoya, Jonathan Torres, Juan Caviglia y Manuel Mónaco.



Aldosivi: Los marplatenses registraron 8 casos, que son los de Lautaro Rinaldi, Rufino Lucero, Franco Perinciolo, Alejandro Aranda, Elías Torres, Sebastián Lerena y Marcelo Meli, en tanto que Francisco Cerro se aisló por ser contacto estrecho.



Racing Club: Los contagiados son seis (además del ayudante de campo Federico Insúa), y componen esa nómina Javier Correa, Carlos Alcaraz, Matías Tagliamonte, Matías Núñez, Eugenio Mena e Imanol Segovia.



Godoy Cruz: En el equipo mendocino los contagiados son 7, y componen la nómina el arquero Roberto Ramírez; los defensores Elías López, Damián Pérez, Manuel Llano y Gianluca Ferrari; el mediocampista Bruno Leyes y el delantero Alan Cantero, quienes no estuvieron en el arranque de la pretemporada en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito.



Platense: En el equipo de Vicente López hubo media docena de contagiados, que son Franco Baldassarra, Brandon Barbas, Ignacio Schor, Juan Pablo Pignani, Marco Pellegrino y Augusto Schott.



Lanús: El flamante entrenador, el retornado Jorge Almirón no estuvo en el primer día de pretemporada y lo reemplazó su ayudante de campo, Maximiliano Velázquez, quien no pudo contar con tres contagiados, el delantero Lautaro Acosta y los arqueros Lautaro Morales y Lucas Acosta.



Atlético Tucumán: El "Decano" reportó hoy a cuatro contagiados que son Leonardo Heredia, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra y Daniel Ibáñez.



Newell's Old Boys: Los rosarinos fueron en esta lista los que menos casos registraron, dos, que son Guillermo Balzi y Nazareno Funez.



Argentinos Juniors: Los de La Paternal tuvieron en el arranque de la pretemporada también medias docena de casos, que son los del arquero Lucas Alegre, Matías Galarza Marco Di Cesare, Yair González y Matías Lugo (los tres últimos contactos estrechos) y Gabriel Carabajal, que no se presentó por un cuadro febril compatible con Covid-19.



Estudiantes: Los platenses informaron los 4 casos positivos registrados hoy, que son los de Manuel Castro, el retornado Mauro Boselli, Ezequiel Ramírez y Nazareno Colombo.



Los clubes de la Primera Nacional están volviendo al trabajo también en estos días y se prevé que podrían haber varios casos, como por ejemplo San Martín, de Tucumán, que hoy registró cinco casos.



Pero las consecuencias de esta ola de contagios está obligando a los clubes a maniobrar sobre la marcha y hasta cambiar sus lugares de pretemporada, ya que por ejemplo River Plate, que volverá al trabajo el próximo lunes 10, descartó ir a Fort Lauderdale, a 50 kilómetros de Miami, y de los Estados Unidos se bajará a San Martín de los Andes, en la,provincia de Neuquén, donde ya se encuentra el entrenador, Marcelo Gallardo.