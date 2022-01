River le marcó tres a Platense y se llevó la Copa Ángel Labruna

sábado, 29 de enero de 2022 21:09

River Plate, aún con bajas por jugadores cedidos a los seleccionados sudamericanos en esta fecha de eliminatorias, le ganó hoy con claridad a Platense, por 3-0, en ensayo de preparación, previo al comienzo de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).



Con el pretexto de disputar la Copa Ángel Labruna, emblema ineludible en la historia ‘millonaria’ y otrora exitoso DT también de la entidad de Vicente López, el equipo del entrenador Marcelo Gallardo edificó un rendimiento convincente y terminó imponiéndose con nitidez.



Braian Romero (Pt. 15m.), Enzo Fernández (St. 12m.) y el colombiano Jorge Carrascal (St. 33m.) convirtieron los tantos del equipo de Núñez, apoyado en esta templada tarde por casi 30 mil simpatizantes que concurrieron al estadio Monumental.



En el conjunto ‘millonario’ no estuvieron, entre otros, el arquero Franco Armani ni la joya Julián Alvarez, ambos convocados por Lionel Scaloni para el seleccionado argentino. Pero Gallardo también se vio privado de utilizar en esta fecha FIFA al chileno Paulo Díaz y a los paraguayos Robert Rojas y David Martínez, por caso.



Pero así y todo, el funcionamiento colectivo del ‘Millonario’ no se vio resentido. Hubo un equipo que se enganchó de a poco, que arrancó tratando de prevalecer en las posesiones largas y de proyectar volantes y laterales hasta el fondo para intentar desequilibrar.



Del lado de enfrente estuvo un Platense que buscó ser prolijo e intentó controlar los embates del rival, pero que sucumbió ante el poderío ofensivo de un River de Gallardo, al que se le “caen los goles” casi por decantación.



En una de las primeras aproximaciones, a los 15m., Braian Romero aprovechó un rebote que otorgó el arquero Jorge De Olivera, luego de una incursión de Alex Vigo por derecha que le dio continuidad en el pase a Santiago Simón.



En el segundo tiempo, un remate bajo de Enzo Fernández alargó definitivamente la pizarra y la posterior conquista del ingresado Carrascal le dieron cifras finales a un partido que no tuvo equivalencias, desde la segunda anotación ‘millonaria’.



River debutará en la Copa de la LPF visitando a Unión de Santa Fe, el sábado 12 de febrero a las 19.15; mientras que Platense lo hará un día más tarde, el domingo 13, recibiendo a Talleres de Córdoba, en idéntico horario.







-Síntesis-



River Plate: Ezequiel Centurión; Alex Vigo, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez y Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, José Paradela y Agustín Palavecino; Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.



Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso y Juan Infante; Iván Gómez y Hernán Lamberti; Horacio Tijanovich, Nicolás Delgadillo y Brian Mansilla; Tomás Sandoval. DT: Claudio Spontón.







Gol en el primer tiempo: 15m. B. Romero (RP)



Goles en el segundo tiempo: 12m. E. Fernández (RP); 33m. Carrascal (RP)







Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo, Bruno Zuculini por E. Pérez (RP); 14m. Mauro Bogado por Delgadillo e Ignacio Schor por Sandoval (P); 20m. Tomás Pochettino por Palavecino y Jorge Carrascal por B. Romero (RP) 20m. Franco Baldassarra por Iván Gómez y Nicolás Morgantini por Schott (P); 22m. Nicolás De la Cruz por Paradela (RP); 25m. Nadir Zeineddín por Mansilla (P); 35m. Carlos Auzqui por Simón (RP);







Cancha: River Plate



Arbitro: Nazareno Arasa.