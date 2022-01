La doble fecha de Eliminatorias, sin Messi entre los convocados

miércoles, 19 de enero de 2022 12:52

Lionel Messi quedó este miércoles afuera de la lista de convocados del seleccionado argentino de fútbol para los partidos contra Chile (27 de enero) como visitante y Colombia (1 de febrero) como visitante, por la 15ta. y 16ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



La ausencia del rosarino se debe al reciente contagio de coronavirus durante los últimos días del año pasado, que aún no le permitieron sumar minutos en el Paris Saint Germain de Francia. El objetivo era darle descanso entre viajes y partidos con el seleccionado y que se enfoque de lleno en su recuperación.



Además, la idea de Lionel Scaloni pasó por mantener una buena relación con el conjunto francés, que se quejó en reiteradas ocasiones del desgaste padecido por sus futbolistas al ser constantemente convocados.



El otro que no apareció fue Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), que padeció una lesión en el tendón de la corva y tendrá al menos dos meses más de recuperación.



El último faltante fue Nicolás Domínguez, que perdió lugar en Bologna durante las últimas semanas. Asimismo, volverán Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Alexis Mac Allister.



Argentina, ya clasificada al Mundial de Qatar, visitará a Chile el jueves 27 en la altura de Calama y luego recibirá a Colombia, el martes 1 en Córdoba. El equipo de Scaloni acumula 27 partidos sin derrotas, lo que la convierte en la selección de mayor invicto de la actualidad a nivel mundial.



-Todos los convocados-



-Arqueros: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Monterrey), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Juan Musso (Atalanta).



-Defensores: Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Sevilla), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).



-Volantes: Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton and Hove) y Emiliano Buendía (Aston Villa).



-Delanteros: Ángel Di María (PSG), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (River), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Inter) y Paulo Dybala (Juventus).