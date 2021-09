Scaloni: "es muy triste lo que acaba de suceder"

domingo, 5 de septiembre de 2021 17:32

"Me pone muy triste todo esto". Con esas palabras Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, lamentó lo ocurrido con la suspensión del partido de Brasil y Argentina en el Arena Corinthians de San Pablo por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

El encuentro fue suspendido a los 5 minutos del primer tiempo tras la irrupción de funcionarios sanitarios del Gobierno brasileño, que denunciaron a cuatro futbolistas "albicelestes" por violar la normativa federal de ingreso al país. Un delegado de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) apuntó contra Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, los tres primeros titulares en el superclásico.

Ante este escenario, Scaloni indicó: "a mi me pone muy triste. No hay ningún culpable. Es muy triste lo que acaba de suceder sobre todo si pasó o no, no era el momento para hacerlo. Nos pone muy tristes. Lo que tendría que haber sido una fiesta para todos, termina así".

Por otro lado agregó: "no se que palabra utilizar. Me gustaría que en la Argentina entiendan que como entrenador tengo que defender a los jugadores, si entra gente para deportar a los jugadores, no hay chances. En ningún momento se nos podía negar jugar el partido".

Luego señaló que el delegado de la Conmebol le pidió a la Selección de Argentina que fueran al vestuario y por eso se fueron de la cancha. "Somos los damnificados, en el sentido que queríamos jugar el partido. El espectáculo estaba para jugar", finalizó.