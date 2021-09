AFA asegura que se destrabó la situación sanitaria de Martínez, Lo Celso, Buendía y Romero

domingo, 5 de septiembre de 2021 11:18

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) considera que ya fue solucionada la crisis que pudo haber bloqueado la participación en el partido ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, acusados de haber falseado una declaración sanitaria que obliga a hacer cuarentena a quienes estuvieron en los últimos 14 días en el Reino Unido, donde ellos juegan en sus clubes, informaron hoy fuentes de la entidad.



Una reunión de más de 3 horas en la noche del sábado entre autoridades sanitarias, la Conmebol y la AFA abordó la situación de los 4 jugadores de la selección que actúan en Inglaterra, acusados por la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) de haber falseado la declaración obligatoria para ingresar a Brasil en situación de pandemia.



"Para nosotros es una situación cerrada ya. Anoche Conmebol ha participado de esa reunión y nos comunicaron que todo estaba en condiciones finalmente", dijo una fuente de la delegación argentina consultada por Télam.



Siguiendo esa línea, los jugadores estarían incluidos dentro del modelo de burbuja sanitaria de Conmebol aprobado por Brasil para todas las competiciones internacionales, aunque esa situación fue desconocida el sábado por la Anvisa, órgano del Gobierno federal de Jair Bolsonaro, que acusó a los futbolistas haber mentido al ingresar al aeropuerto de Guarulhos desde Caracas, Venezuela, tras el 3-1 a Venezuela.



El encuentro se realizó en el Hotel Marriot del aeropuerto internacional de Guarulhos donde se aloja la selección argentina, que juega este domingo ante Brasil a las 16 por las eliminatorias sudamericanas, según informó la prensa brasileña.



Agentes de la Vigilancia Sanitaria del estado de San Pablo requirieron la documentación de ingreso a Brasil de los jugadores Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del club Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, de Tottenham.



La normativa dice que deben hacer cuarentena de dos semanas los viajeros que estuvieron en los últimos 14 días en Reino Unido, India o Sudáfrica.



Anvisa ordenó a las autoridades paulistas investigar si los cuatro mintieron cuando declararon al llegar que no habían estado en el Reino Unido en los últimos 14 días



"Los jugadores en cuestión que llegaron a Brasil en un vuelo desde Caracas con destino a Guarulhos declararon no haber pasado por ninguno de los cuatro países con restricciones en los últimos 14 días. Noticias no oficiales llegaron a Anvisa dando cuenta de supuestas declaraciones inverídicas presentadas por estos viajeros. Informaciones falsas prestadas a las autoridades brasileñas pueden constituir infracciones sanitarias y violación a las leyes penales", dice el comunicado.



Otro integrante de la delegación, también, se preguntaba sobre por qué la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no informó sobre esta situación al elegir San Pablo como sede.