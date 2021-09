Sorpresa en el Super TC 2000: Rossi no correrá la final en San Juan

domingo, 26 de septiembre de 2021 09:25

La actividad de la categoría Super TC2000 prevista para este domingo en el autódromo El Villicum arrancó con un bombazo: Matías Rossi no correrá la final.

De acuerdo al portal especializado "Campeones", en disconformidad con la resolución de la Carrera Clasificatoria y por decisión propia, el piloto de Del Viso decidió no competir en la novena fecha de Villicum.

Cuando las máquinas comenzaban a salir a pista para la tanda de Tanques llenos, llamó la atención que Matías Rossi todavía no había llegado desde su aislamiento al Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing.

Pasaban los minutos y Rossi no aparecía, destacó Campeones. Entonces los rumores empezaron a sonar en los boxes de El Villicum, escenario de la 9ª fecha del año. “Rossi no va a correr”, se pudo escuchar y, minutos antes de que Matías Milla domine la sesión de ensayos, el equipo confirmó que el campeón no largará la final por decisión propia.

La penalización en la Carrera Clasificatoria habría sido la gota que rebalsó el vaso, el cual ya venía cargado con las medidas sanitarias que le impusieron desde que pisó suelo argentino.

Una presentación compleja

De casi no poder estar presente por el aislamiento preventivo de Covid-19 tras su llegada de Brasil, a llevarse el triunfo en la Carrera Clasificatoria en el circuito de San Juan, por la novena fecha del calendario, Matías Rossi tuvo un gran triunfo en la Clasificatoria.

La carrera clasificatoria se efectuó a 25 minutos más una vuelta al trazado de 4.524 metros y Rossi fue escoltado por Agustín Canapino y Bernardo Llaver, ambos con Chevrolet Cruze.



Detrás llegaron en los puestos puntuables Julián Santero y Franco Vivian, los dos con Toyota, y Facundo Ardusso (Honda Civic).



Hasta las últimas horas de ayer estuvo en suspenso la presencia de Rossi, porque había regresado de Brasil tras participar en el Stock Car de ese país, y por las restricciones sanitarias se especulaba que no iba a poder correr.



Pero hoy por la mañana el piloto llegó a San Juan en un vuelo privado y se dirigió al autódromo, donde el gobierno de San Juan y la categoría pusieron a su disposición un motorhome para que cumpliera con una burbuja sanitaria y no debiera alojarse con el resto de los pilotos en un hotel.



Con ocho carreras disputadas, está al frente de las posiciones del campeonato el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence), con 142 puntos, seguido por Canapino (136) y Rossi (107).

La Final del domingo está prevista a partir de las 11.50 hs. y consiste en una competición de 40 minutos más una vuelta.