¡El Dibu Martínez, qué loco que está!: desafió a Cristiano Ronaldo en un penal

sábado, 25 de septiembre de 2021 13:15

¡Mirá que te como hermano! Después de aquella inolvidable actuación con la Selección contra Colombia en al Copa América, Emiliano Martínez volvió a agrandarse ante un penal decisivo. Esta vez en el arco del Aston Villa, en el tiempo adicional contra el Manchester United, los chamuyó a todos los rivales, desafió a Cristiano Ronaldo y terminó festejando porque Bruno Fernandes la tiró afuera.

Dibu había tenido un muy buen partido, con una gran tapada a Maguire incluida, pero tenía reservado algo más para el final. Aston Villa encontró el 1-0 en una de las pocas que tuvo en Old Trafford, pero en el tiempo agregado hubo una mano en el área y el árbitro no dudó en cobrar el penal. Fue ahí que comenzó el show del arquero argentino.

uD83DuDE02 ES EL RE PUTÍSIMO AMO DEL FÚTBOL EL DIBU MARTÍNEZ JAJAJAJAJAJAJA uD83DuDD1D pic.twitter.com/whmnhMjQ18 — Otro Futbolero™ (@OtroFutboleroHn) September 25, 2021

Primero fue sobre le punto penal, donde Bruno Fernandes acomodaba la pelota y empezó: "¿Vos vas a patear? Lo vas a errar". A la escena llegó Fred, uno de los brasileños que lo vieron salir campeón en el Maracaná, y lo sacó con un empujón. Pero Martínez siguió, ahora enfocado en Cristiano Ronaldo, quien extrañamente no había ido en busca de la pelota.

El portugués miraba todo desde unos pasos más atrás y Martínez lo señaló: "¡Cristiano, ey, patealo vos! Cristiano, patea tú", le gritó un par de veces, marcando con el dedo el punto del penal, hasta que llegó Cavani y otra vez se lo llevó para el arco. Despejada la zona, Dibu se hamacó sobre la línea de gol mirando fijo a Fernandes, que quiso romperle el arco y la tiró por encima del travesaño.

LO SIENTO, PERO TE BAILO HERMANO



Dibu Martínez, otra vez protagonista con un penal clave: desafió a CR7, Bruno Fernandes lo erró y metió bailecito en pleno Old Trafford. NUESTRO ARQUERO uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDD29 pic.twitter.com/OSWD2kc6Ps — TyC Sports (@TyCSports) September 25, 2021

Y el festejo estuvo a la altura de las circunstancias. Dibu se dio vuelta mirando a la tribuna local y ofreció una versión más atemperada de aquella celebración que había dejado patentada en la Copa América, con bailecito incluido. Eso sí, después del penal hubo respetuoso saludo con Cristiano y Fernandes. ¡Qué arquerazo tiene la Selección!

¿Por qué no pateó Ronaldo?

Solskjaer, técnico del United, quedó muy caliente con el show de Dibu: "La manera en la que se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así", tiró el noruego, y agregó: "No quiero hablar de eso, pero no estuvo bien lo que hicieron. Creo que deberían haberle sacado amarilla a alguien, pero al final consiguieron lo que querían".

Además, explicó que Cristiano no pateó porque Fernandes era el designado y afirmó: "No creo que esto lo haya afectado mentalmente. Es muy fuerte. La decisión de que patee él se tomó antes del partido y el encargado era él. Bruno es muy bueno para esas ocasiones pero, desafortunadamente, simplemente falló esta".

Fuente: Olé