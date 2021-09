River jugó, perseveró y le ganó a Arsenal

domingo, 19 de septiembre de 2021 23:14

River Plate derrotó hoy a Arsenal, de Sarandí, por 1 a 0 en el Monumental, en partido válido por la 12da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y se mantiene expectante en las primeras posiciones del campeonato. El volante Emiliano Méndez, en contra de su valla, marcó el gol de la victoria para River Plate.



El equipo de Marcelo Gallardo logró el segundo triunfo consecutivo (el cuarto sobre los últimos cinco encuentros), alcanzó los 24 puntos y es escolta del líder Talleres, de Córdoba (26). En tanto Arsenal está último, con 8 unidades, y pese a haber recibido un gol, el de hoy, en los últimos cuatro encuentros, en ellos tampoco convirtió.



El resultado fue un premio para un River que intentó todo el tiempo. Desde el comienzo se plantó en las inmediaciones del área de un Arsenal decidido a defender el cero en su arco. Los dirigidos por Israel Damonte se pararon con un 4-5-1 que a River le costó desarticular. Arsenal obstaculizó las proyecciones de Fabrizio Angileri y Santiago Simón, el juvenil que improvisó en esa posición ante la lesión de Milton Casco y el bajo rendimiento de Alex Vigo, que fue suplente.



Un remate de Julián Álvarez despejado por Gastón Benavídez en la línea, la atajada de Alejandro Medina ante Angileri en un tiro libre y el disparo en el travesaño de Benjamín Rollheiser, fueron las jugadas más incisivas de River en el primer tiempo. El equipo de Marcelo Gallardo, con buen pie en el mediocampo a través de Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Jorge Carrascal y Rollheiser, intentó por el centro, obligado por Arsenal.



River, con Enzo Pérez como cerebro, elaboraba buenas jugadas, con toques de primera, pero le faltaba la puntada final y mayor precisión en el último toque. En el segundo tiempo River continuó con su estrategia y Arsenal no se salió del libreto.



Los intentos del "Millonario" prosiguieron con un cabezazo de Paulo Díaz y un remate de media distancia de Palavecino. El tiempo se transformaba en un aliado de Arsenal y en un enemigo de River, que ya tenía en cancha a Matías Suárez, en su regreso luego de la sinovitis en la rodilla derecha, junto a Braian Romero.



Julián Álvarez no encontraba espacios y las ilusiones en ataque de River se desvanecían hasta que llegó el gol. Una buena combinación entre Suárez y Angileri forzó el error de Méndez, ante el acecho de Álvarez, y el volante convirtió en su propia valla. Con el gol, Arsenal salió de su área, pero ya era demasiado tarde. Un esquema mezquino lo condenó para profundizar su mal momento en el campeonato. River pudo haber aumentado la ventaja en el cierre con un remate de Enzo Fernández que Gonzalo Goñi desvió al córner.



La victoria de River fue justa porque buscó, intentó siempre y superó con autoridad a Arsenal. Sufrió porque no tuvo la contundencia suficiente, pero en una formación que tuvo algunos cambios no mostró fisuras. Y esta vez, ante un rival que no lo dejó jugar, pudo resolver el pleito. Lo acompañó un poco la suerte, pero en esta clase de partidos también es necesaria. En la próxima fecha, River viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba y Arsenal recibirá a Lanús, que si mañana le gana a Newell's será puntero junto a Talleres.



Síntesis



River: Franco Armani; Santiago Simón, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Nicolás De La Cruz y Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.



Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavidez, Gonzalo Goñi, Gastón Suso y Emiliano Papa; Julián Navas, Emiliano Méndez, Dardo Miloc y Nicolás Castro; Nicolás Mazzola y Valentín Larralde. DT: Israel Damonte.



Gol en el segundo tiempo: 29m. Méndez (A), en contra.



Cambios en el segundo tiempo: 11m. Matías Suárez por Carrascal (R); 17m. Jorge Ortíz por Larralde (A); 21m. Matías Belloso por Mazzola (A); 26m. Braian Romero por Rollheiser (R); 29m. Leonel Picco por Ortíz y 44m. Enzo Fernández por Palavecino (R)



Amonestados: Miloc, Navas y Méndez (A)



Árbitro: Jorge Baliño.



Estadio: Antonio V. Liberti (River).