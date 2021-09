Dolor en las redes por la muerte de Nicolás Naranjo: "No estábamos preparados"

domingo, 12 de septiembre de 2021 20:19

Este domingo, finalmente se confirmó la noticia menos deseada. El reconocido ciclista sanjuanino Nicolás Naranjo murió tras quedar internado en grave estado después de sufrir una caída en medio de una rodada cuando corría en Mendoza.

El joven que se había convertido en papá hace dos meses, tuvo fuertes golpes en su cabeza y a medida que corrían las horas los médicos le dieron el peor diagnóstico a su familia. Sin embargo, a través de redes sociales hicieron extensivo el pedido de oraciones con la esperanza de que ocurriera un milagro.

Después de conocerse su muerte, confirmada por el secretario de Deportes de San Juan Jorge "Coqui" Chica, Nicolás Tivani quien fue su compañero en la Agrupación Virgen de Fátima, usó sus redes sociales para despedir a su amigo.

"Te voy a extrañar mucho perrito malvado", comenzó su doloroso mensaje junto a una foto en la que aparece con Naranjo, y que acompañó con emojis de tristeza.

"No estamos preparados para esto, siempre te recordaré y siempre te llevaré en mi corazón. Danos fuerzas para seguir, hasta pronto querido amigo. QEPD Cabe mano mío", cerró su despedida.

En tanto que desde la Asociación Virgen de Fátima, también lo despidieron, sumidos en un dolor que parece no tener consuelo. Si bien Naranjo ya no formaba parte de ese equipo, su pasó dejó una huella imborrable. "Que difícil se hace despedir a una persona tan buena. Podríamos decir muchas cosas y compartir muchas más imágenes tuya con estos colores pero creo que esta es la que mejor refleja el cariño que te teníamos todos", escribieron.

En este marco, agregaron: " Cómo dice el título cuesta mucho poder escribir algo para despedirte y menos que no lo vas a poder leer pero cómo se espera vuela alto hermano, te lo escribe el lancha, siempre te vamos a recordar cómo el mejor sprinter que a tenido la AVF. Toda la familia de este equipo, el mundo del ciclismo y sobre todo los que te conocemos te lloramos a más no poder. Bueno no nos salen más palabras que nuestra mayores resignación a toda su familia. Q.E.P.D. Querido Kbe!".