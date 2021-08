Anto Roccuzzo y un tierno mensaje en las redes para Messi, tras su despedida del Barça

domingo, 8 de agosto de 2021 17:04

Este domingo, el astro del fútbol mundial brindó una conmovedora conferencia de prensa en el Camp Nou, donde estuvieron sus amigos, ex compañeros, periodistas y familia. Allí se despidió ante el mundo del club que lo recibió a los 13 años y que lo vio crecer durante 21 años.

Tras este momento, cuya imágenes dieron vuelta el mundo entero y tras llorar desconsolado ante la despedida, Leo Messi publicó fotos de la conferencia, acompañado con un sentido mensaje hacia sus seguidores: "Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!"

Esa publicación de Leo cosechó miles de comentarios, entre los que se destacó el de su mujer, Anto Roccuzzo que le escribía: "Con toda amor!!!" acompañado de corazones y emoticones de fuerza.

Lionel Messi ganó 35 títulos con el Barcelona y se transformó en el jugador más ganador de la historia del club, dejando atrás a figuras como Andrés Iniesta; Gerard Piqué; Sergio Busquets y Xavi Hernández.