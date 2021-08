Boca y Racing igualaron 0 a 0

domingo, 29 de agosto de 2021 22:45

Los jugadores de Boca Juniors y Racing Club parecieron "responderles" dentro de la cancha a sus "cuasi interinos" entrenadores, Sebastián Battaglia y Claudio Úbeda, con una paupérrima actuación de ambos lados que no podía derivar en otro resultado que no fuera el 0-0 final con el que se consumió este partido que cerró en la Bombonera el segmento dominical de la novena fecha del campeonato de la Liga Profesional.



Las prematuras y casi simultáneas salidas de Miguel Russo en Boca y Juan Pizzi en Racing no fueron producto de la casualidad sino de las malas gestiones de dos equipos que nunca lograron identificarse con una línea futbolística pese a las prolongadas permanencias de ambos técnicos, sobre todo del "xeneize". Con pasos tambaleantes en el plano internacional, donde los dos dejaron rápidamente la Copa Libertadores, y un andar también titubeante en el plano local, sobre todo el conjunto boquense, que en los últimos 16 partidos con Russo solamente ganó uno, la salida de ambos entrenadores, con resistencias internas que fueron horadando su credibilidad, fue consolidándose fecha tras fecha.



Pero coincidentemente con ellas, ambas directivas (en el caso de Boca, el Consejo de Fútbol más que el presidente, Jorge Ameal) eligieron reemplazarlos por los respectivos entrenadores de la Reserva, dejando para el año próximo la complicada decisión de encontrarles un relevo de fuste, acorde a la prosapia de cada institución. Y las decisiones fueron tan parecidas como los discursos, en los que a ambos técnicos les aseguraron mediáticamente una "estabilidad" en sus nuevos cargos "hasta diciembre de este año", aun a riesgo de que una mala campaña los deje, por ejemplo, fuera de la Libertadores del año próximo, ya que al momento ambos equipos. por Tabla Anual, están fuera de ella.



Después, en el campeonato local Racing está un poco mejor, cuarto a tres unidades del líder Lanús, mientras que en la Tabla Anual se ubica sexto y Boca noveno. Están entrando hasta el cuarto lugar, hoy propiedad de Independiente. Ambos tendrán una chance más de llegar a la Libertadores 2022 si no entran por Tabla Anual ni tampoco ganan este campeonato Socios.com, que es a través de la Copa Argentina, donde en cuartos de finalo Boca enfrentará a Patronato, de Paraná, y Racing a Godoy Cruz, de Mendoza, luego de dejar respectivamente en el camino a otros dos equipos "grandes" como River y San Lorenzo en octavos.



Pero para dos clubes de este nivel las aspiraciones parecen pobres, teniendo en cuenta no solamente los considerandos previos que no solamente abarcan a dos entrenadores sin historia en sus bancos, sino también a planteles también deteriorados en sus calidades, sobre todo el boquense, que sufrió una "sangría" importante esta temporada.



Todo lo expuesto se tradujo esta noche en un pobre enfrentamiento entre ambos, sin fútbol ni llegadas a los arcos, donde pareció prevalecer más la seguridad de mantenerlos inmunes a los ataques de los rivales antes que pensar en castigar al del adversario. La paridad, claramente hacia abajo, dejó indemnes a los noveles entrenadores a partir del resultado, pero en cuanto al juego en sí, los dos transmitieron una simbiosis con sus dirigidos que revelaron un partido ya no entre dos técnicos, sino entre dos equipos "interinos".



Síntesis

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Agustín Almendra, Esteban Rolón y Juan Ramírez; Aaron Molinas; Luis Vázquez y Cristian Pavón. DT: Sebastián Battaglia.



Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Leonel Miranda y Tomás Chancalay; Maximiliano Lovera, Darío Cvitanich y Javier Correa. DT: Claudio Úbeda.



Cambios en el segundo tiempo: 2m. Marcelo Weigandt por Advincula (B), 15m. Diego Gonzalez por Almendra (B), Norberto Briasco por Pavón (B), Carlos Alcaraz por Cvitanich (R) y Matías Rojas por Chancalay (R), 28m. Alan Varela por Rolón (B) y Mauricio Martínez por Miranda (R) y 39m. Enzo Copetti por Lovera (R).



Amonestados: Varela (B). Mauricio Martínez (R).



Cancha: Boca Juniors.



Árbitro: Fernando Rapallini.

