Mbappé cree que Messi y Cristiano Ronaldo se potenciaron en sus carreras

martes, 24 de agosto de 2021 11:38

Kylian Mbappé, delantero del París Saint Germain y la selección de Francia, consideró hoy que Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo son "incomparables", que ambos "rompieron todas las leyes de la estadística" y que la "rivalidad" por ser los mejores del mundo los ayudó a potenciarse.



"Messi y Ronaldo son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística, tuvieron 10 o 15 años extraordinarios. Veo los partidos de otros grandes jugadores para ver lo que hacen y creo que otros jugadores también me observan. Eso impulsa a los futbolistas a elevar su rendimiento, al igual que Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi", dijo el delantero campeón mundial a la revista estadounidense Squire.



Mbappé, de 22 años, asumió el rol de mejorar el certamen galo (Ligue 1) por más que hoy se hable cada vez más de una posible salida del PSG para vestir la casaca blanca del Real Madrid. "Francia no tiene la mejor liga del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca", señaló el parisino de ascendencia argelina y camerunesa.



En cuanto a su evolución como jugador, Mbappé señaló: "Jugué más arriba, por la izquierda y por la derecha. Con toda humildad, no creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición así cada año y mantener un rendimiento al más alto nivel". "Eso no cayó del cielo. Trabajé mis puntos débiles, pero sobre todo busqué mejorar mis puntos fuertes, porque siempre me han dicho que es a través de ellos como se gana", concluyó el atacante del PSG.