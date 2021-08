Battaglia: "Boca tendrá un equipo que proponga y vaya al frente"

martes, 17 de agosto de 2021 21:37

El flamante entrenador de Boca Juniors. Sebastián Battaglia, anticipó hoy que el equipo que empezará a dirigir tras la salida de Miguel Ángel Russo "irá al frente, siempre pensando en el arco rival y en ser protagonista".



Battaglia fue presentado en conferencia de prensa en el salón que a tales efectos tiene Boca debajo de una tribuna y en el acto lo acompañó el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, quien siempre se opuso al despido de Russo.



"Con Russo estoy agradecido por el lugar que nos dio para trabajar desde la reserva. Ahora trataré de poner a Boca en el lugar que se merece y para eso el jugador que mejor esté arrancará los partidos porque lo vamos a poner. Aunque a veces es más importante el que sale desde el banco que aquel que inició el partido", apreció.



"Acá hay un grupo de muy buenos profesionales y chicos que ya tuvimos en la reserva. La idea es avanzar e irnos conociendo lo más rápido posible y que me la hagan difícil para ponerlos es importante para los chicos y también para los grandes", destacó.



Respecto de como afrontará su tarea específica, Battaglia sostuvo que trabajarán "sobre la idea que se venía aceitando con los chicos de la reserva., Y lo haremos con un equipo que proponga y vaya al frente, que piense en el arco rival y sea protagonista".



"Con Román (Riquelme) hablamos continuamente en el predio de Boca y estamos en contacto permanentemente, pero más allá de la responsabilidad que tengo, también voy a disfrutar este momento. Y no quiero opinar del pasado sino mirar hacia delante, al futuro", avisó ante la consulta de Télam.



"Después, el jugador que quiere estar acá se quedará, porque sabemos lo que es la gloria en este club, pero hoy no se gana con el escudo. Y lo fundamental para eso es armar un plantel fuerte, para defender a muerte los colores del club más importante de Argentina. Y para eso hay que tener objetivos claros y trabajar en función de lo que se pretende", concluyó.



A pocos metros Jorge Bermúdez lo escuchó sin emitir palabra alguna.