"La vuelta más larga de la vida": los sanjuaninos ganadores en Tokio regresan al país

La madrugada de este sábado 7 de agosto quedó en la historia del deporte argentino y también de San Juan, ya que de la mano de tres locales, la Selección de Voley masculino alcanzó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo hizo después de enfrentarse a Brasil y ganarle en el tie break por 15 a 13.

Los sanjuaninos que forman parte de la historia son Bruno Lima, Federico Pereyra y Matías Sánchez que por estas horas se encuentran volando de regreso a la Argentina. Antes de abordar el avión que los traerá nuevamente a su país, los jóvenes compartieron una foto a través de las historias en Instagram.

"La vuelta más larga de la vida", escribió Bruno Luna en su historia de Instagram junto a una foto donde se los ve a los 3 muy sonrientes con las maletas en las manos en el aeropuerto.

La alegría del triunfo

Una de las figuras del partido fue el sanjuanino Bruno Lima, quien en medio de un festejo desmedido y sumergido en gran emoción, usó sus redes sociales para dejar un claro mensaje. "Que equipo más enfermo, Alegría infinita, somos de bronce carajoooooooooooooooo!!!!", escribió junto a una foto de la arenga a la Selección.

De la misma manera lo hizo Federico Pereyra, quien también sumó su alegría y habló de un recuerdo que a partir de ahora, lo acompañará para siempre. "Estas sonrisas en mi memoria para toda la vida… La de BRONCE va para ARGENTINA!", gritó con orgullo por sus colores.

En tanto que Matías Sánchez dio una entrevista a TyC Sports y habló de lo que podría generar en el voley el triunfo de la Argentina. "Yo estaba fuera y se me nubló la vista, empecé a correr para adelante y no veía nada, no sabía si los técnicos iban a pedir check, se me puso la piel de gallina. Nunca había sentido algo así, no hay forma de explicarlo, fue increíble", reveló aún nublado por la emoción.

"Vamos a caer dentro de un tiempo largo de lo que logramos, es grandísimo", aseguró sobre sus sentimientos. "Es increíble cuando terminamos a las 4:30 de la mañana y estaba todo el mundo despierto, toda la Argentina despierta viendo nuestro partido, estábamos muy contentos también por eso", sostuvo.

Sin embargo también usó la ocasión para recordar sus comienzos en Obras y enviarle un guiño a la provincia por la difusión del deporte. "Espero que ahora muchos niños que están viendo los Juegos Olímpicos quieran jugar al voley porque lo que generamos es grandísimo. Fue un gran momento ganar esta medalla para que el voley no caiga porque es un deporte hermoso de ver y de jugar y espero que sirva para hacerlo crecer aún más".

Y agregó sobre Obras: "Yo ahora voy al club y veo a los chicos que se pasan horas y yo hacía lo mismo, es increíble lo que genera Obras en ese sentido. Muchos dicen que es la pileta, otros que es la canchita, la verdad es que no sé qué es pero es un orgullo representarlo en este momento". Tras dedicarle la medalla a su abuela y a su hermana, Sánchez finalizó: "agradecer a San Juan que está invirtiendo muchísimo en deporte, creo que es una de las armas fundamentales para sacar a la gente de la calle".